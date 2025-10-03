Accolto ricorso contro la Polizia Locale di Vasto

In questi giorni ci Ã¨ stato notificato lâ€™accoglimento del ricorso effettuato contro la polizia municipale di Vasto per un verbale doppio emesso ad un automobilista di Carunchio, TurdÃ² Raffaele nostro associato. Il verbale n.V/553758/2025 del 14/05/2025 alle ore 16,38 sulla SS 16 incrocio con via Dalmazia controllata con un impianto semaforico Velocar Red & Speed EVP-LO, prevedeva il pagamento di euro 175,50 e la decurtazione di 6 punti dalla patente,mala cosa assurda che Ã¨ avvenuta Ã¨ che per lo stesso giorno e per la stessa ora e minuto il nostro associato ha ricevuto un altro verbale dalla stessa postazione. La incongruenza, non vogliamo dire il falso materiale, Ã¨ palese, abbiamo fatto ricorso in autotutela che Ã¨ stato accolto con un provvedimento ai sensi degli artt.21 octies e 21 nonies della legge 241/1990. Ci rammarichiamo di una sola cosa come sia possibile che il cronologico abbia prodotto due verbali nella stessa giornat, ora e minutaggio? Quanti cittadini hanno ricevuto lo stesso disguido amministrativo e burocratico? Informiamo che se avessero pagato hanno diritto al rimborso e li invitiamo a venire in associazione per essere tutelati.