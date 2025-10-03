Il Comitato PRO TRIGNINA Abruzzo e Molise non vede risposte concrete dallâ€™incontro a Roma presso il MIT

Nella giornata di martedÃ¬ scorso si dice in pompa magna che sono stati fatti passi avanti per il miglioramento della strada statale Trignina, dopo lâ€™incontro operativo tenuto al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per discutere gli interventi di messa in sicurezza e potenziamento dellâ€™arteria che collega Abruzzo e Molise.

Allâ€™incontro, presieduto dal sottosegretario senatore Antonio Iannone, hanno partecipato i parlamentari Etelwardo Sigismondi e Costanzo Della Porta, lâ€™assessore regionale alle Infrastrutture Umberto Dâ€™Annuntiis, e i sindaci dei comuni coinvolti: Emanuela De Nicolis (San Salvo), Marco Mancini (Lentella), Giovanni Giammichele (Dogliola), Simona Contucci (Montenero di Bisaccia), Luigi Pavone (Trivento) e Fabio Pasciullo (Montefalcone del Sannio).

I rappresentanti istituzionali hanno illustrato le criticitÃ legate alla Trignina, piÃ¹ volte teatro di gravi incidenti e divenuta sempre piÃ¹ pericolosa a causa dellâ€™aumento dei flussi di traffico. I sindaci hanno portato allâ€™attenzione del ministero anche le risultanze dei recenti incontri tenuti sul territorio. Noi non crediamo alle rassicurazioni del sottosegretario Iannone sullo studio di fattibilitÃ e la sua individuazione di risorse necessarie, e nemmeno che lâ€™opera venga inserita nel prossimo piano quinquennale ( ma non era triennale la programmazione ANAS), abbiamo subito la stessa sola il 19 aprile 2023, il ministro Ã¨ lo stesso!!! Certamente collaboreremo con i sindaci a segnalare le criticitÃ sulle quale intervenire subito anche per aiutarli e sostenerli nellâ€™incontro previsto il 13 novembre prossimo, avvieremo una perizia tecnica e la metteremo a disposizione degli stessi nella quale elencheremo gli interventi immediati con costi relativamente bassi per la dotazione finanziaria dellâ€™ANAS.

Antonio Turdo