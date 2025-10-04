Settima edizioni di “Una rosa per Norma” - le iniziative del Comitato 10 febbraio nella provincia di Chieti

Il Comitato 10 Febbraio della Provincia di Chieti promuove la manifestazione patriottica “Una Rosa per Norma”, giunta alla settima edizione, dedicata alla memoria di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, Medaglia d’Oro al Merito Civile, vittima delle violenze e della barbarie delle foibe nel 1943.

L’iniziativa, di carattere nazionale, che ha ricevuto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede la deposizione di una rosa in ricordo di Norma e di tutte le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Un gesto semplice ma di profondo significato civile, che intende mantenere viva la memoria e testimoniare la vicinanza delle comunità locali a una pagina di storia troppo a lungo dimenticata.

“Siamo giunti alla settima edizione di questa manifestazione, che negli anni ha visto crescere la partecipazione e la sensibilità delle comunità locali. Sono 11 le città in Provincia di Chieti che quest’anno si sono unite alle altre 400 città in tutta Italia. – Così Andreana Colangelo, Commissario del Comitato 10 Febbraio per la Provincia di Chieti - Deporre una rosa per Norma Cossetto non è soltanto un gesto simbolico, ma un atto di memoria e di responsabilità civile. Significa ricordare il sacrificio di una giovane donna che ha pagato con la vita la sua fedeltà e il suo amore per l’Italia e, al tempo stesso, testimoniare alle nuove generazioni l’importanza di custodire la verità storica. In ogni paese, in ogni piazza e davanti a ogni monumento, riaffermiamo che il ricordo è un dovere, e che senza memoria non c’è futuro.”

Il Comitato 10 Febbraio rivolge un sentito ringraziamento ai Comuni che hanno concesso il patrocinio all’iniziativa, dimostrando una grande sensibilità storica e contribuendo a mantenere viva la memoria di una delle pagine più dolorose della nostra storia nazionale.

Il calendario provinciale delle cerimonie è il seguente.

Sabato 4 ottobre:

ore 10:30 - Casalbordino, Largo Martiri delle Foibe, Basilica dei Miracoli

Domenica 5 ottobre:

ore 10:30 - Pollutri, Monumento ai Caduti, Piazza Giovanni Paolo I

ore 12:00 - Cupello, Panchina del Ricordo, Piazza Garibaldi

ore 17:00 - Monteodorisio, Monumento ai Caduti, Via Vittorio Emanuele

ore 20:00 - Lanciano, Largo Martiri delle Foibe

Lunedì 6 ottobre:

ore 10:00 - San Salvo, Monumento ai Caduti, Area dedicata a Norma Cossetto

Giovedì 9 ottobre:

ore 10:00 - Villalfonsina, Piazza Roma

ore 15:00 – Ortona, Monumento ai Caduti, Piazza Porta Caldari

Venerdì 10 ottobre:

ore 11:00 – Vasto, Largo Tommaso Saraceni, Piazzale in Via Vittorio Veneto

Sabato 11 ottobre:

Ore 10:30 – Guardiagrele, Piazza Norma Cossetto

Domenica 12 ottobre:

ore 12:00 - Chieti, Largo Martiri delle Foibe, Chieti Scalo

Comitato 10 Febbraio della Provincia di Chieti