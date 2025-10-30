Vasto, approvata la proposta di conferimento di cittadinanza onoraria a Mons. Bruno Forte

Oggi 30 ottobre 2025 il Consiglio comunale di Vasto ha approvato allâ€™unanimitÃ la proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte. La nostra cittÃ rende cosÃ¬ omaggio a un uomo che, da oltre ventun anni, intreccia la sua vita con quella della nostra comunitÃ donandole tempo, pensiero e cuore.

Lâ€™arcivescovo Forte esercita il suo ministero con uno stile che unisce profonditÃ teologica e prossimitÃ umana. Ãˆ guida spirituale, ma anche voce lucida e coraggiosa nei momenti piÃ¹ complessi della nostra storia recente. Con la sua presenza discreta e la sua parola ferma sa parlare a tutti: ai credenti e ai non credenti, ai giovani e ai meno giovani, ai fortunati e, soprattutto, ai piÃ¹ fragili.

In lui abbiamo trovato non solo il pastore, ma un buon amico della cittÃ , sempre disponibile ad ascoltare, a incoraggiare, a costruire ponti.

Per tutto questo, e per la testimonianza instancabile che continua a offrirci, riteniamo che il conferimento della cittadinanza onoraria a Monsignor Bruno Forte sia un riconoscimento doveroso da parte nostra, un gesto di gratitudine collettiva e un segno di orgoglio per tutta la nostra comunitÃ .

Gruppi di Maggioranza Vasto