Lions Vasto Vittoria Colonna, una festa degli auguri di servizio e di prospettiva

Il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna ha celebrato lâ€™annuale appuntamento con la Festa degli Auguri, lâ€™evento che segna appunto lo scambio degli auguri tra i soci del Club in vista delle festivitÃ natalizie. Come ogni anno, perÃ², anche questa festa ha rappresentato una opportunitÃ per guardare al futuro in primis incrementando la compagine sociale e, poi, senza mai dimenticare il faro dellâ€™agire Lions che Ã¨ rappresentato dal servire.

Una sobria cerimonia, quindi, ha accompagnato lâ€™ingresso di due nuovi soci che hanno giÃ avuto delle collaborazioni con il Club vastese. Entrambi sponsorizzati dalla socia Maria Pia Smargiassi, sono stati accolti dalla grande famiglia lionistica il Dr. Alessandro Gentile, psichiatra, e la Dott.ssa Debora Patricelli, psicologa psicoterapeuta.

A loro e ai soci del Club ha recato i saluti dellâ€™Amministrazione comunale lâ€™assessore alla Cultura, alle Politiche del turismo e al Demanio comunale, Nicola Della Gatta, il quale ha ribadito lâ€™importanza del ruolo sociale che i Lions hanno nella comunitÃ ringraziandoli per il loro impegno.

Un evento Lions perÃ² non puÃ² prescindere dal guardare ai bisogni della comunitÃ ed allora la Festa Ã¨ stata anche lâ€™occasione per raccogliere ulteriori fondi che saranno utilizzati per realizzare pacchi dono di generi alimentari che, agli inizi di gennaio, verranno consegnati ad una parrocchia vastese per le famiglie bisognose. Una attivitÃ di servizio che ricadrÃ nel programma multidistrettuale â€˜Aggiungi un posto a tavolaâ€™ questâ€™anno spostato alla settimana della lotta alla fame promossa dal Presidente internazionale Arvinder Pal Singh.

â€˜La crescita associativa â€“ ha detto Antonio Muratore, presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna â€“ rappresenta la linfa vitale di ogni Lions Club e siamo ben lieti che la nostra famiglia si sia arricchita con lâ€™ingresso del Dr. Gentile e della Dott.ssa Patricelli che ringraziamo per aver voluto sposare la visione e la missione del Lions International attraverso lâ€™associazione al nostro Lions Club. E di averlo fatto in occasione di un evento che ha saputo incarnare anche lâ€™essenza del lionismo con una importante attivitÃ di servizio.â€™