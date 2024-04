'Una scuola a misura dei sogni', a Vasto e a Guilmi l'incontro con il prof. Giuseppe Paschetto

Venerdì 12 aprile, dalle ore 17, nella Sala Aldo Moro agli ex Palazzi Scolastici a Vasto, si terrà la presentazione del libro “Una scuola a misura dei sogni. 43 buone pratiche per innovare la scuola” di Giuseppe Paschetto, finalista del Global TeacherPrize.

Con la presentazione del libro - si legge in una nota - si vuole offrire un ventaglio di opportunità per vivere la scuola in maniera coinvolgente affinché i ragazzi, così come dice l’autore, vengano a scuola contenti ed escano come persone migliori.

L’incontro è gratuito, aperto al pubblico e in tale occasione si potrà acquistare il libro del professor Paschetto.

Il giorno successivo, sabato 13 aprile, alla Scuola di Guilmi dalle ore 8,30 alle 15,30 con una breve pausa pranzo, per un totale di n. 7 ore di formazione, ci sarà una Giornata di formazione laboratoriale sul tema “Una scuola a misura dei sogni - Esperienza laboratoriale di educazione ambientale, di educazione civica e outdoor education”. La giornata di formazione sarà condotta dal prof. Giuseppe Paschetto.

Destinatari docenti di ogni ordine e grado

Modalità di iscrizione - Gli insegnanti dovranno iscriversi inviando la scheda a proteochieti@gmail.com

Giuseppe Paschetto «Come gli alunni, anch'io rischio di annoiarmi troppo in classe. Per questo facciamospesso attività all'aria aperta. Si può spiegare un teorema o un principio scientifico anche giocando, facendo meditazione, escursioni nella natura».

Docente di matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado di Garbaccio di Mosso, inprovincia di Biella, fino al 2019,svolge ora l’attività di formatore di outdoor education e divulgatore scientifico. Collaboracon Focus Scuola, RAI Scuola e RAI Gulp.

Inserito tra i 50 migliori insegnanti del mondo nel 2019 come finalista del Global TeacherPrize, ha pubblicato nel 2020 il libro “Una scuola a misura dei sogni”.

Foto del prof. Paschetto da italiadidattica.it