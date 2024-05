'Mattei' di Vasto, primo posto ai Giochi regionali della Chimica

L’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” di Vasto si aggiudica il primo posto alla gara regionale a squadre dei Giochi della Chimica, organizzati dalla Società Chimica Italiana, nell’ambito delle iniziative promosse dal MIM (Ministero dell'Istruzione e del Merito) per la valorizzazione delle eccellenze.

L'8 maggio, nell'auditorium dell’Istituto “Alessandrini” di Teramo, è stata premiata la squadra composta da Samuele Buda, Stefano Dragonetti, Tommaso Colamarino e Hang Xu.

Alla cerimonia di premiazione era presente anche il Rettore dell’Universitá di Teramo, Prof. Dino Mastrocola, che ha concesso l’esenzione delle tasse universitarie per il primo anno di tutti i corsi di laurea agli alunni premiati.

Per la gara individuale sono stati premiati Samuele Buda per il triennio non chimico ed Antony Ferretti per il biennio.

Il ‘Mattei’ torna a casa con 3 coppe oltre agli altri premi e la possibilità di iscriversi ad un corso di laurea senza pagare le tasse universitarie il primo anno.

Congratulazioni a tutti i ragazzi e ai loro docenti.