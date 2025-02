Tanti applausi per i giovani protagonisti di 'Unici'

Nella cornice del Teatro del Centro Culturale Aldo Moro, a San Salvo, si è tenuta la proiezione, in anteprima, del cortometraggio “Unici” nato all’interno del Progetto PUMM “per un mondo migliore” , finanziato dalla Regione Abruzzo in collaborazione con PMI Services e l’Istituto Omnicomprensivo Mattioli- D’Acquisto.

Il film, sostenuto e patrocinato dal Comune di San Salvo, ha visto la partecipazione di molti ragazzi del territorio di età compresa tra gli 11 e i 20 anni.

Il sindaco Emanuela De Nicolis: "Abbiamo patrocinato e cofinanziato questa iniziativa, ritenendo fondamentale la promozione e sensibilizzazione di azioni contro il bullismo, il disagio giovanile e le emarginazioni sociali. Il cortometraggio fornisce dei messaggi chiari e semplici, utilizzando il linguaggio degli stessi giovani ed è per questo che sarà importante farlo visionare alle nostre scolaresche”.

L’assessore alle Politiche sociali e all’Istruzione Gianmarco Travaglini ha aggiunto: "Iniziative come questa ci ricordano l’importanza della rete per contrastare il bullismo: scuola, istituzioni e famiglie, tutti insieme possiamo arginare e contrastare il fenomeno”.

“In questa età così delicata - dice Stefania Pascali, presidente di Creativita- la cultura può essere una chiave per aprire mondi nuovi e offrire orizzonti più ampi".

Includere i ragazzi in attività culturali - continua Luigi Cilli, vicepresidente - non è solo un investimento nel loro futuro, è un atto d’amore verso la loro crescita. La cultura – che sia teatro, letteratura, musica, arte o cinema – aiuta a esprimere ciò che spesso le parole non riescono a dire. Offre loro uno spazio per immaginare, creare e riconoscersi”.

“Unici” è stato scritto dai ragazzi del progetto PUMM con la supervisione di Stefania Pascali per la regia di Luigi Cilli e Giuseppe Martinelli.