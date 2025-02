'Torneo della disputa dire e contraddire', progetto in sinergia Istituto 'Palizzi'-Ordine Avvocati Vasto

Presentato, nell'Aula Magna dell'Istituto ‘Filippo Palizzi’ di Vasto il progetto del Consiglio Nazionale Forense “Torneo della disputa dire e contraddire”.

L’obiettivo del torneo, a cui parteciperanno le classi quarte AFS, C TUR e B RIM dell'istituto vastese coordinate dalle docenti Anna Roselli e Lorella Palucci, è quello di fornire ai giovani le tecniche per saper argomentare e contro-argomentare in maniera efficace ed efficiente, permettendo di acquisire la padronanza del “saper dire” e “contraddire” mediante un discorso efficace modulato a ritmo di ethos, logos e pathos.

Alla conferenza con la dirigente scolastica Nicoletta Del Re e le due referenti scolastiche, hanno partecipato gli avvocati Maria Sichetti, presidente del Consiglio dell’Ordine di Vasto, Maria Luisa Palladino e Andrea Chierchia, consiglieri.

“Il Torneo consente di imparare a gestire il conflitto, è una prova che implica etica, capacità di gestione delle emozioni e delle difficoltà. L’Avvocatura istituzionale si è assunta l’impegno di essere vicino ai giovani per insegnar loro a comunicare in modo efficace ed efficiente perché essere cittadino nella famiglia, nella scuola, nella società vuol dire saper comunicare in modo corretto, abbandonando modalità e strategie da talk show” dice Maria Sichetti.

“Il progetto è interessante e parte nel 2017. Viviamo un periodo storico in cui la comunicazione si trasforma in qualcosa di aggressivo, l’obiettivo è educare alla correttezza, non basta semplicemente parlare, ma bisogna mettersi in relazione, apprezzare il punto di vista dell’altro. Questo progetto vuole insegnare ad avere un rapporto costruttivo con il prossimo, la disputa da momento di s-contro diventa luogo di in-contro” aggiunge Maria Luisa Palladino, che è anche referente del progetto.

“Con il torneo si rinnova la collaborazione ormai consolidata tra l’Ordine e l’Itset Palizzi - sottolinea Andrea Chierchia

"La prima fase sarà dedicata alla formazione teorica con l’Ordine degli Avvocati sulle tecniche della retorica e della disputa. Nella seconda si svolgeranno i tornei territoriali della circoscrizione Italia centro a cui l’istituto appartiene e che vedrà i nostri ragazzi sfidarsi con le scuole legate all’Ordine di Pescara e di Sulmona sul tema scelto dal Consiglio Nazionale Forense. L’obiettivo è approdare alle finali di Roma” spiega Anna Roselli.