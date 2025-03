"Giornate Umanistiche" al 'Pàntini Pudente' di Vasto, i primi appuntamenti

All’insegna della musica, si apriranno le Giornate Umanistiche del Polo liceale Pàntini Pudente di Vasto, appuntamento alla XII edizione. “La Caverna. La libertà tra realtà e apparenza” il tema al centro dell'appuntamento in programma dal 20 al 22 marzo.

Il 20 Marzo l’Auditorium del Liceo Artistico aprirà i battenti per ospitare Setak e ProsopoBea. Dopo un breve saluto della preside Prof.ssa Anna Orsatti e una introduzione alle Giornate da parte della prof.ssa Rosita Paganelli, referente del progetto, le Giornate prenderanno il via.

Alle 9.30 il primo ospite Setak, alias Nicola Pomponi, sarà accolto dal prof. Pietro Lalla. Chitarrista e cantautore abruzzese il cui pseudonimo è un riferimento al soprannome della sua famiglia, “lu setacciar”. Come “lu setacciar”, infatti, seleziona gli elementi più preziosi del panorama musicale e li ripropone nei suoi brani, in dialetto, passando attraverso generi come il folk, il blues e le diverse suggestioni provenienti da tutto il mondo. Nel corso della sua esperienza artistica ha alternato l'attività di session man per Mannoia, Noemi, Locasciulli, Rettore a quella di solista. Targa Tenco 2024 per il “Migliore album in dialetto” il cui titolo è Assamanù. Un’opera che suggella un percorso interiore che vede ciascun album raccontare le tre fasi più importanti della vita del cantautore: infanzia ("Blusanza"), adolescenza ("Alestalè") e infine, oggi, la maturità.

Il secondo ospite della prima Giornata, alle ore 11,00 ProsopoBea, Beatrice Flammini, sarà introdotta dal prof. Andrea Travaglini. Brillante ed effervescente comunicatrice, Beatrice Flammini è laureata in Lettere Antiche e specializzata in Filologia Classica presso l’Università di Roma Tre. Gli studi, inizialmente su grammatica storica e dialettologia greca, si sono poi indirizzati sulla struttura dei dialoghi platonici, analizzati a partire dalla teoria delle dottrine non scritte che porta con sé conclusioni sui destinatari delle opere. Collabora con l’università di Roma Tre per i corsi di Master di II livello per Studi Umanistici e con l’AICC, per la quale tiene i corsi PCTO per gli studenti di liceo classico e partecipa all’organizzazione di eventi culturali, tra cui le Giornate mondiali del Greco e del Latino. Ha recentemente preso parte alla stesura dell’ultimo libro del prof. Guidorizzi in uscita a Natale 2024 e si sta personalmente dedicando alla produzione di saggistica divulgativa sul mondo antico. Sui social è conosciuta con lo pseudonimo di ProsopoBea e si occupa del mondo greco antico, adattando contenuti notoriamente poco fruibili ad un pubblico culturalmente interessato ma inesperto.

Le Giornate saranno accompagnate dalla Pàntini Pudente Band e condotte dal prof. Davide De Camillis.