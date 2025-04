'La solitudine maestra' e un 'guerriero' dei tempi moderni: il libro di Ottavio Tramonte presentato a Palazzo d'Avalos

All’Interno della “Sala della Cornice”, nell’affascinante contesto storico di Palazzo d'Avalos a Vasto, si è tenuta la presentazione del libro “La solitudine maestra - Approccio all'esistenza di un guerriero della vita moderna” di Ottavio Tramonte.

A porgere i saluti istituzionali il presidente della Pro Loco Città del Vasto Mercurio Saraceni, l’assessore Anna Bosco in rappresentanza del Comune di Vasto, oltre alla gradita presenza dell’editore stesso della True Edizioni, l’ingegner Angelo Rossiello.

Dopo un brevissimo preambolo del relatore Michele Daniele, la folta platea ha ascoltato con interesse quanto espresso dall’autore che ha intrattenuto parlando dell’importanza della figura del guerriero a difesa della civiltà, da parte di tutti popoli che abbiamo modo di conoscere dai libri di storia.

Ottavio Tramonte ha seguito le orme, indicando e rivalutando, la figura del guerriero stesso, con un’eccezione non fine alla violenza ma alla capacità di preservare le civiltà.

Si è fatto cenno storico di come, in realtà, la vera decadenza di ogni grande Cultura sia stata trasversale alla corruzione di quei valori basilari, principi morali, che fungevano come strumenti indispensabili per una forma mentis che sulla pratica guerriera era altrettanto importante, se non più, alla mera forza fisica.

Sono stati proiettati dei materiali multimediali che hanno aiutato il pubblico in sala a percepire in maniera più dettagliata le questioni al centro dell'incontro. Sottolineata, poi, la presenza della statua de “Il pugile a riposo” ritratta sulla copertina del libro, un'opera ispiratrice dello scrittore, che racchiude l’essenza della “Solitudine Maestra” plasmata da erimitismo e di sfide continue, che portano alla completezza l'uomo in quanto “Guerriero” alle avversità, quelle moderne così come quelle dell’antico passato, seppur in epoche sociali diverse ma sempre pur ricche di confronti con se stessi e, solamente dopo, vittoriose con il prossimo.