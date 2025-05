Menzione speciale per Valentina Franzese al Premio Letterario Ipazia

Si è tenuta nello scorso fine settimana la cerimonia finale del Premio Letterario Ipazia, promosso dall’omonima associazione sotto l'alto Patrocinio del Parlamento Europeo e della Regione Campania, a Visciano, comune della città metropolitana di Napoli. Alla cerimonia hanno partecipato la conduttrice di Sky Barbara Castellani, la pianista Giuseppina Torre e l’attivista iraniana per i diritti delle donne Pegan Moshir Pour.

Militanza culturale, valorizzare le radici culturali del territorio, costruire ponti e non muri tra culture, sono gli obiettivi dell’associazione Ipazia Ets sottolineati dal presidente del sodalizio Tony Soviero.

Nella sezione “Racconti brevi inediti” la menzione speciale è stata riconosciuta a Valentina Franzese per i racconti dedicanti all’infanzia “Favoleggendo”. “Chi difende la libertà ed il libero pensiero difende l’umanità” si legge nella targa di cui è stata insignita la docente.

Valentina Franzese, vastese d’adozione e di origini napoletane, è autrice di tre romanzi e di un libro di favole per bambini ed è docente nella scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Zimarino” di Casalbordino.

All’insegnamento Valentina Franzese unisce una vivace attività culturale e sociale, è promotrice in questi mesi a Vasto dell’Atelier “Creativamente”, tre sono i corsi che lo animano: "Music and Tea Time" è un corso di musica creativa di gruppo, "Paint and Wine" un corso di pittura, mentre "Write and Sip" si concentra sulla scrittura introspettiva. Un'opportunità per esprimere la creatività e favorire il benessere individuale e collettivo attraverso l’arte, la musica e la scrittura. Domenica 18 maggio alle ore 18 la Sala Mattioli a Vasto ospiterà la mostra collettiva di fine corso “Paint and Wine”.