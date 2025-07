"Il ragazzo e il faraone" di Davide Franco Jabes vince la sezione Letteratura per ragazzi al Premio 'Città di San Salvo'

A condurre magistralmente la serata è stato Giacomo Moscato, attore, regista, scrittore e docente, che ha arricchito l’evento con uno storytelling emozionante, incastonando tre perle letterarie tratte da:

• Il sogno di un uomo ridicolo di Fëdor Dostoevskij;

• La giacca stregata di Dino Buzzati;

• Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepúlveda.

Tre momenti intensi che hanno incantato la platea gremita di pubblico, facendo risuonare l’eco della grande letteratura tra le mura della piazza di San Salvo, a dimostrazione che è ancora possibile appassionarsi ai libri e fare cultura, insieme.

Nel corso della serata, il sindaco Emanuela De Nicolis ha sottolineato: “Questa edizione ci ha donato una piazza piena di giovani lettori curiosi, entusiasti, coinvolti. Il Premio Letterario rappresenta uno spazio culturale vivo, capace di crescere anno dopo anno. Sostenere la lettura e i giovani significa costruire una comunità più consapevole, sensibile e unita. È una gioia vedere i ragazzi protagonisti del loro futuro attraverso i libri.”

Anche Tiziana Magnacca, presidente del Consiglio comunale e assessore regionale, ha voluto evidenziare il valore dell’iniziativa: “Contagiamoci di amore per la lettura e per la conoscenza. È il passo indispensabile per ogni forma di pace e di crescita economica e sociale. L’edizione dedicata alla letteratura per ragazzi è stata splendida: i ragazzi leggono, interrogano gli autori, riflettono su temi e paure della loro età. Un'esperienza formativa e umana che lascia il segno.”

La presidente del Premio Letterario e consigliera delegata alla Cultura, Maria Travaglini, ha aggiunto: “Ci impegniamo con passione perché la lettura diventi un'abitudine sociale, motore di sviluppo culturale per tutta la collettività. Il Premio è sempre più un laboratorio di crescita, dove i giovani lettori si incontrano, dialogano e scoprono il potere delle storie. Vogliamo una letteratura attiva, che coinvolga, che stimoli, che resti nel cuore.”

Il Presidente della BCC della Valle del Trigno Nicola Valentini rimarca: “Il Premio Letterario valorizza talenti emergenti e guarda oltre, costruendo con i più giovani le fondamenta di una cultura letteraria del domani”.

Entusiasta anche la Direttrice della Fondazione BCC della Valle Trigno Stefania Ciocca “Un plauso al direttivo del premio per essere riuscito a riempire in piena estate una piazza anche di giovani per parlare di libri: i loro volti entusiasti sono il vero successo dell'evento”.

Infine, le parole dello stesso Giacomo Moscato hanno raccolto l’emozione della serata: “Grande gioia e soddisfazione essere parte di un evento che valorizza la cultura e la lettura. Il Festival Letterario di San Salvo è una realtà meritoria, un faro per la diffusione del sapere, soprattutto tra i giovani.”

Un plauso va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione prima tra tutte la direttrice artistica Angela Strippoli per la sapiente regia, e tutto il direttivo del Premio, le giurie, le scuole, gli insegnanti, i dirigenti scolastici, gli autori e, naturalmente, il pubblico presente, composto da tantissimi giovani lettori.

Prossimo appuntamento: il 22 agosto, con la finale della sezione dedicata alla letteratura per adulti del Premio Letterario “Città di San Salvo”.