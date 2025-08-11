Svelati i libri finalisti al Premio letterario 'CittÃ  di San Salvo'

Il Premio letterario â€˜CittÃ di San Salvoâ€™, organizzato dal Comune di San Salvo e dalla Fondazione BCC della Valle del Trigno, annuncia le opere finaliste della XIII edizione.

Gli otto romanzi inediti di autori esordienti finalisti tra cui verrÃ decretato il vincitore, in rigoroso ordine alfabetico, sono:

Il canto della fortuna di Chiara Bianchi, Ed. SALANI;

Promettimi che non moriremo di Mara Carollo, Ed. RIZZOLI;

La felicitÃ Ã¨ una lunga pazienza di Maria Teresa Cusumano, Ed. MANNI;

Sorelle spaiate di Lucia Esposito, Ed. GIUNTI;

La veritÃ quando arriva Ã¨ una tempesta di Flavia Gasperetti, Ed. BOMPIANI;

Come lâ€™arancio amaro di Milena Palminteri, Ed. BOMPIANI;

Il mio posto Ã¨ qui di Daniela Porto, Ed. SPERLING & KUPFER;

Gli stupidi e i furfanti di Salvatore Toscano, Ed. BALDINI+CASTOLD.

La giuria tecnica, composta da Davide Carulli, Laura Dâ€™Angelo, Luigi Piscicelli, Annalisa Preta, Miriam Salladini e Antonella Spadaccini - si evidenzia in una nota - ha svolto un eccellente lavoro e, seppure con difficoltÃ , vista la qualitÃ dei romanzi pervenuti, ha selezionato gli otto romanzi finalisti. Un plauso ai giurati che ogni anno individuano i titoli e le storie che poi trovano riscontri e conferme nel panorama letterario italiano.

Si affianca al lavoro della giuria tecnica quello della giuria popolare, composta da: Liberata Antinarella, Adriana Bellucci, Miranda Chinni, Gabriella Ciavatta, Fernanda Ciurlia, Patrizia Ciurlia, Marisa Dâ€™Alfonso, Maria Del Casale, Maria Di Fabio, Clara Di Risio, Rosa Gaspari, Maria Adalgisa Longo Maria, Miranda Marcozzi, Palmina Napolitano, Maria Petrella e Diana Savelli.

Tutte le giurate sono amanti della lettura a cui dedicano tempo ed energie per scovare il romanzo del cuore, quello che non vorresti mai smettere di leggere. Il loro lavoro rende il Premio occasione di confronto e di incontro fra generazioni e idee

Intanto il Direttivo Ã¨ al lavoro per la serata finale che si svolgerÃ venerdÃ¬ 22 agosto alle ore 21,00 in Piazza San Vitale a San Salvo e che riserverÃ tante sorprese e vedrÃ ospiti internazionali, una serata a cui non si puÃ² mancare.

Nella foto la premiazione dell'opera vincitrice dell'edizione 2024