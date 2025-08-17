Premio letterario 'Città di San Salvo', proclamati i finalisti della 13^ edizione

Dopo il lavoro impegnativo del Direttivo e delle Giurie, ecco svelati i nomi dei tre finalisti, in ordine alfabetico, che si contenderanno la vittoria della 13^ edizione del Premio Letterario Città di San Salvo:

1. Mara Carollo con “Promettimi che non moriremo” ed. Rizzoli;

2. Lucia Esposito con “Sorelle spaiate” ed. Giunti;

3. Milena Palminteri con “Come l’arancio amaro” ed. Bompiani.

I vincitori riceveranno un premio in denaro e una targa ricordo.

La serata finale, il 22 agosto, a partire dalle ore 21:00, in piazza San Vitale, sarà presentata da Federico Perrotta e Valentina Olla, coppia sia sul palco che nella vita, i quali con intramezzi musicali e ironia sapranno allietare la manifestazione.

Ospite d’eccezione sarà l’attrice, conduttrice e modella Rocío Muñoz Morales che conosceremo anche nella veste di scrittrice attraverso i suoi romanzi.

Soddisfatti il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis e il presidente della Fondazione BCC Valle del Trigno Nicola Valentini che condividono l’impegno per la realizzazione del Premio, nella comune visione di un territorio ricco di eventi che possano contribuire a riflettere e leggere il mondo anche attraverso le pagine dei libri e romanzi, senza rinunciare alla bellezza dell’intrattenimento.

Il presidente del Premio Maria Travaglini ringrazia per l’eccellente lavoro il direttivo e la giuria tecnica e popolare che hanno fatto una sapiente scelta dei libri da premiare: “La qualità dei libri inviati dalle case editrici è sempre più alta a dimostrazione dell’affidabilità e della considerazione che il nostro premio si è ritagliato in ambito nazionale, che ci spinge a fare sempre meglio e a consolidare un Premio diventato un punto di forza nel panorama culturale dell’estate sansalvese”.

La direzione artistica è affidata alla professoressa Angela Striffoli.