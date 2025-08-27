“Il Marocco, ieri, oggi e domani”, evento dell'associazione MeD Mari e Deserti

Giovedì 28 agosto alle ore 19, nella suggestiva cornice di Palazzo Furii a Casalbordino, l’analista e ricercatore internazionale Abdessamad El Jaouzi sarà ospite dell’associazione MeD – Mari e Deserti. Durante l’incontro El Jaouzi dialogherà con la presidente dell’associazione Lucia Valori.

Ultimo evento della stagione estiva con un ospite di rilievo con cui parleremo del Marocco, Paese dalle molteplici sfaccettature, faro nel dialogo interculturale e interreligioso.

Analista, autore e ricercatore indipendente, Abdessamad El Jaouzi è Senior Advisor in comunicazione strategica e relazioni internazionali. La sua attività di ricerca si concentra sulla geopolitica euro-mediterranea, la transizione energetica e digitale, con particolare attenzione al continente africano. Studioso del Marocco, Paese su cui ha lavorato a lungo, ne segue la politica interna ed estera, la strategia di transizione energetica e le relazioni con l’Italia.

Docente e relatore in convegni internazionali, ha collaborato a progetti scientifici e istituzionali. Autore di saggi e contributi in riviste e volumi collettanei in Italia e all’estero, collabora inoltre come contributor con diverse testate giornalistiche italiane e straniere, anche online. Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti tra cui il Premio Gazzetta Diplomatica al Senato, il Premio Caravaggio e il Premio ITEMA per le eccellenze del partenariato Italia-Marocco.

Accanto alla carriera professionale, dal 1997 porta avanti un costante impegno nel volontariato, iniziato nella “Casa della Pace” fondata da Don Andrea Coccia. Un’esperienza che continua a ispirare il suo lavoro nella promozione della solidarietà, dell’integrazione e del dialogo, con particolare attenzione ai giovani e ai bambini.