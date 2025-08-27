'Operazione Quercia', un evento online per ricostruire la “grande fuga” di Mussolini dal Gran Sasso

Domenica 31 agosto alle ore 21 si terrà un incontro online dedicato a uno degli episodi più celebri della storia del Novecento: l’Operazione Quercia, il blitz tedesco che portò alla liberazione di Benito Mussolini dalla prigionia sul Gran Sasso il 12 settembre 1943.

Un appuntamento di grande rilievo storico e culturale, che vede l’Abruzzo protagonista: proprio sul nostro territorio, nel cuore del massiccio del Gran Sasso, si svolsero le fasi decisive di quell’operazione che ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva e nella storia mondiale. In particolare, ci si soffermerà sul ruolo delI'SS Otto Skorzeny, che scippò il successo al vero protagonista del raid, il maggiore Harald Mors.

L’evento, promosso dall’associazione Liberi Oltre le Illusioni, avrà come relatore lo storico e giornalista Marco Patricelli, autore del libro “Liberate il Duce. Gran Sasso 1943: la vera storia dell'Operazione Quercia”, che guiderà i partecipanti nell’analisi delle fasi della liberazione di Mussolini. A moderare l’incontro sarà Massimo Cecchini, praticante avvocato.

La conferenza si svolgerà interamente online, con partecipazione gratuita previa iscrizione. Il link per l’accesso sarà inviato via email agli iscritti il giorno stesso, prima dell’inizio dell’evento.

Per iscriversi: https://www.liberioltreleillusioni.it/eventi/evento/operazione-quercia. Per maggiori informazioni: http://www.liberioltreleillusioni.it.