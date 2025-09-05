Premio letterario Emily 'I mille volti della violenza', sabato la cerimonia finale

Sabato 6 settembre, a partire dalle ore 21:00, ai Giardini di Palazzo d'Avalos a Vasto si terrà la cerimonia finale della terza edizione del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza”, concorso bandito dall’Associazione Emily Abruzzo con il patrocinio del Comune di Vasto e dell'Unione Nazionale Vittime (UNaVi).

La serata sarà condotta da Fabiana Agnello, giornalista e conduttrice tv nonché membro della giuria tecnica che ha letto e valutato le opere in gara. Ad affiancarla Serena Giove, diplomata presso la Factory di Gabriele Cirilli. L’intera cerimonia sarà inoltre accompagnata dalla musica di Costanza Caruso e dalle coreografie del corpo di ballo dell’Histonium Ballet Center di Vasto. Tra gli ospiti, l’attore di Mare Fuori Luca Eduardo Varone e Teresa Manes, la mamma di Andrea Spezzacatena, il ragazzo dai pantaloni rosa, a cui è dedicata questa edizione del premio letterario. In caso di condizioni meteorologiche avverse, la cerimonia si svolgerà presso il Teatro Rossetti.

«Vasto si conferma –per il sindaco Francesco Menna - luogo in cui cultura, memoria e partecipazione si intrecciano per dare voce a chi troppo spesso non viene ascoltato. Questa iniziativa non solo valorizza la creatività letteraria, ma ci richiama a un impegno concreto contro ogni forma di violenza».

«Ogni libro, ogni testimonianza – aggiunge l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – è, oltre che uno strumento di cambiamento, un tassello prezioso che alimenta un dialogo capace di costruire ponti di comprensione e consapevolezza. La lettura diventa così una chiave che apre le porte del futuro, offrendo soprattutto ai giovani gli strumenti per costruire una società migliore».

«Nessuna comunità - aggiunge l’assessore alle Politiche sociali Anna Bosco - può dirsi giusta e inclusiva se non si impegna con decisione nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di violenza: fisica, psicologica, economica, digitale o simbolica. Un momento importante di sensibilizzazione su questo tema che tocca la vita reale delle persone».

Una serata all’insegna della cultura, della riflessione, della non violenza e della sinergia tra enti e associazioni. Immancabili gli autori delle tre opere finaliste: Virginia Asaro (Le circostanze fragili. L’ombra di Pirandello, Navarra Editore 2024), Mara di Noia (Dosolina. L’angelo dei bambini, Spartaco Edizioni 2024) e Luigi Mariani (Dove non canta più il cielo, Paoline Editoriale Libri 2023).

Prima di svelare la loro posizione sul podio, verranno presentati e intervistati da alcuni componenti della giuria.

Durante la cerimonia verranno inoltre consegnate alcune menzioni d’onore ad altre opere che hanno partecipato al concorso e che si sono distinte per l’attualità e la modalità dei temi trattati. Tra le personalità istituzionali che presenzieranno, l’eurodeputato Mario Furore, il sindaco di Vasto Francesco Menna, gli assessori alla Cultura e alle Politiche Sociali Nicola Della Gatta e Anna Bosco. Non mancheranno inoltre Gianni e Silvio Petroro, in rappresentanza del parco Aqualand del Vasto, main sponsor dell’evento.