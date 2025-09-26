Le opere pittoriche della Concattedrale di San Giuseppe – Omaggio ad Achille Carnevale a Vasto

Sabato 27 e domenica 28 settembre, in occasione delle Giornate europee del Patrimonio, la Concattedrale di San Giuseppe sarà al centro di un evento culturale di grande rilievo: l'inaugurazione della mostra "Le opere pittoriche della Concattedrale di San Giuseppe", dedicato al maestro Achille Carnevale e alla figura di Luigi Genova Rulli e la Chiesa di Santa Filomena, figure che hanno lasciato un segno importante nella storia artistica e spirituale della città.



La due giorni prenderà il via sabato 27 settembre alle ore 19:00 con la Santa Messa in memoria di Achille Carnevale, presieduta dal parroco don Luca Corazzari.

Domenica 28 settembre, alle ore 17:00, sempre presso la Concattedrale, seguirà la presentazione ufficiale della mostra.

Porteranno i saluti istituzionali il Sindaco di Vasto Francesco Menna e l'Assessore alla Cultura Nicola Della Gatta.



Sono previsti gli interventi dei curatori della Mostra:

•⁠ ⁠Mercurio Saraceni, Presidente della Pro Loco Città del Vasto

•⁠ ⁠Pasquale Spadaccini, Storia di un recupero e donazioni

•⁠ ⁠Paolo Calvano, Achille Carnevale e Luigi Genova Rulli

•⁠ ⁠Ilaria Tiberio, Le opere di Achille Carnevale nelle chiese di Vasto



Al termine della presentazione sarà possibile visitare l'esposizione, allestita negli spazi suggestivi del Chiostro della Curia Vescovile in Via Vescovado n. 1, che permetterà al pubblico di ammirare da vicino opere di grande valore storico e artistico.



"Con questa iniziativa – sottolinea il Presidente della Pro Loco, Mercurio Saraceni – prosegue il nostro impegno nel progetto Museo Diffuso, volto a riscoprire, tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale della nostra città. La mostra rappresenta non solo un omaggio ad Achille Carnevale, ma anche un invito alla comunità a riscoprire le proprie radici e ad alimentare il senso di appartenenza a un patrimonio condiviso".



Un appuntamento che unisce memoria, arte e spiritualità, e che si inserisce nel più ampio percorso volto a rendere il centro storico di Vasto un vero e proprio museo a cielo aperto.



Pro Loco "Città del Vasto"