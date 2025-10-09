'Florence Biennale', allo scultore vastese Mario Pachioli il Premio “Lorenzo il Magnifico” In Memoriam

Dal 18 al 26 ottobre 2025 si terrà alla Fortezza da Basso di Firenze la XV edizione della Florence Biennale – Mostra internazionale di arte contemporanea e design, una delle più importanti manifestazioni artistiche a livello mondiale, che da anni valorizza la creatività, il dialogo interculturale e le eccellenze dell’arte contemporanea.

Il tema di questa edizione è “The Sublime Essence of Light and Darkness – Concepts of Dualism and Unity in Contemporary Art and Design”, che invita artisti da tutto il mondo a riflettere sui contrasti e le armonie tra luce e oscurità, bene e male, visibile e invisibile, in una prospettiva di ricerca estetica, filosofica e spirituale.

In questo contesto, sarà conferito il Premio “Lorenzo il Magnifico” In Memoriam allo Scultore di origini vastesi Mario Pachioli (1948–2024), in riconoscimento del suo contributo alla scultura contemporanea, della profondità della sua ricerca artistica e della sua poetica, che ha saputo esplorare con sensibilità temi universali come la vita, la forza, la spiritualità e la rinascita. Il premio rappresenta anche un omaggio al suo legame con la manifestazione, di cui fu già membro della Giuria Internazionale.

La cerimonia di consegna del premio si terrà domenica 26 ottobre alle ore 15:00, presso l’Area Teatro – Padiglione Spadolini della Fortezza da Basso (Firenze).

Per tutta la durata della Biennale sarà inoltre allestita una mostra personale di opere di Mario Pachioli, dal titolo “ Donna, Scrigno della Vita ”, che accompagnerà il visitatore in un viaggio attraverso la bellezza, la fragilità e la potenza creativa dell’essere umano, temi centrali nella poetica di Mario Pachioli. Saranno presenti, per tutta la durata della mostra, la moglie di Pachioli, Erica Targetti, e la figlia Grazia.

Nel corso della Biennale, il 21 ottobre, sarà consegnato anche il Premio “Lorenzo il Magnifico” alla Carriera al celebre regista e artista Tim Burton, in riconoscimento del suo straordinario contributo all’arte visiva e all’immaginario contemporaneo.

Il prestigioso trofeo – simbolo della Florence Biennale – è stato ideato e realizzato proprio da Mario Pachioli, autore della scultura che da anni rappresenta il premio ufficiale della manifestazione. Anche Tim Burton presenterà una mostra personale visitabile per l’intero periodo della Biennale, offrendo un’immersione nel suo universo creativo e visionario. La cerimonia di premiazione si svolgerà alla presenza dell’artista, nell’ambito di un evento speciale aperto al pubblico.

