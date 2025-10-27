“Aisling” di Nausica Manzi vince il premio della critica ai 'National Philosophy and Letterary Awards' della Commissione Italiana per la Scrittura

riceviamo e pubblichiamo

“Nausica con le sue descrizioni riesce ad arrivarti dritta al cuore. Ti fa immaginare con lei, piangere e ridere con lei. Sembra quasi di toccare i suoi personaggi che danzano tra la Scozia e l’Irlanda.

Inoltre la scrittrice rende vive le emozioni e le persone che cita e ringrazia, si sente che sono parte del suo cuore. Sono fortunate ad averla accanto.”

Come ti senti Nausica?

Emozionata ed entusiasta. Aisling per me racchiude tanto e vedere quanta strada sta facendo mi riempie di orgoglio e forza.

Perché la storia di Aisling è collegata alle persone che citi e ringrazi?

È qualcosa che ha a che fare con dei legami che per me hanno rappresentato la strada verso una rinascita alla mia stessa vita. Sono persone che hanno visto il lato più “brutto” di me ma che con sensibilità, a modo loro, lo hanno amato ascoltato e mai allontanato. Devo tanto a queste persone che voglio nella mia vita, che mi mancano e a cui voglio un bene speciale.

Tre parole da donare a chi ti legge?

Vivere senza paura, oltrepassare e combattere.

Dialoghi Edizioni