A Roma, nella Biblioteca Casanatense, il recital di Ugo De Vita tratto dal romanzo 'Il Demiurgo' di Gabriella Izzi Benedetti

Il Ministero dei Beni culturali ospita, nella prestigiosa Biblioteca Casanatense in Via di S. Ignazio 52 a Roma, il recital di Ugo De Vita tratto dal romanzo Il Demiurgo di Gabriella Izzi Benedetti, presidente della Società Vastese di Storia Patria “Luigi Marchesani”.

L’evento si terrà mercoledì 19 novembre dalle ore 17:00. La messa in scena è alla sua terza realizzazione, dopo Firenze e Vasto, accolto con grande entusiasmo per la suggestione di un racconto che mette in guardia dai pericoli della scienza, quando essa oltrepassa i valichi dell'etica e crea nell'essere umano la tentazione di gestire la vita e le menti altrui.

Con ottimi attori di contorno e lo straordinario violino del M° Fabio Consiglio (Accademia musicale di Santa Cecilia), Ugo De Vita, attore e regista di grande professionalità, riesce a creare un'atmosfera di suspence e di riflessione da un romanzo che affascina per la scrittura trascinante e poetica e per l'intelaiatura intrigante di fatti e personaggi. Introdurrà l'evento Cristiana Aresti, direttrice della Biblioteca, interverranno lo storico dell'arte Claudio Strinati e l'Autrice.

Gabriella Izzi Benedetti è nata a Vasto e vive a Firenze, città del marito. Laurea in Lettere presso l’Università degli Studi di Genova, è stata docente di Lettere e Storia presso Istituti inferiori e superiori. Fa parte del Comitato Scientifico del Centro per l’UNESCO di Firenze ed è Presidente della Società Vastese di Storia Patria “Luigi Marchesani”. L’Accademia il Machiavelli l’ha designata Ambasciatrice della cultura italiana in Europa. Collabora con riviste culturali e di attualità. È presente in antologie, testi di Letteratura contemporanea e in Dizionari. Numerosi i riconoscimenti e premi che le sono stati conferiti per l’attività letteraria e culturale. È fortemente impegnata nella tutela del patrimonio storico e monumentale, del patrimonio naturalistico e ambientale e sulle problematiche sociali. È un’autrice feconda, la sua produzione letteraria comprende liriche, romanzi, racconti, saggi e testi teatrali.

