'Francesco – fratello di ogni creatura', a San Salvo un magistrale Giulio Scarpati sul palco del Centro culturale 'Aldo Moro'

Una serata a teatro che resterà nel cuore!

Domenica, al Centro culturale ‘Aldo Moro’ di San Salvo, un’esperienza unica, immersi nella forza delle parole e nella bellezza dell’arte.

Sul palco, Giulio Scarpati ha interpretato e narrato “Francesco – fratello di ogni creatura”, dando voce – e anima – al messaggio senza tempo di San Francesco d’Assisi. Con il suo tono profondo e coinvolgente, Scarpati ha restituito al Santo l’umanità più vera: la fragilità, il coraggio e quella visione rivoluzionaria che continua a ispirare il mondo.

A rendere tutto ancora più vibrante, le sonorità dell’orchestra da camera Ancestral Chamber Music, abile nell’intrecciare atmosfere antiche e moderne in una musica intima, capace di toccare l’anima.

La danza ha amplificato le emozioni: i due ballerini del CentroPalco Academy, preparati da Veera Kinnunen, hanno trasformato parole e note in movimento puro, potente, poetico.

Accanto a loro in scena anche Gabriella Mennuni e Giuseppe Sgobbo col supporto tecnico di Marco Santilli.

“È stata una vera esperienza multisensoriale, spirituale e artistica. Uno spettacolo che ci ha invitati a guardarci dentro: a riflettere sulla bellezza delle piccole cose, sull’amore, sulla fratellanza e sulla pace. Un messaggio prezioso, soprattutto in un’epoca dominata dal consumismo e dalla frenesia. Il “Cantico delle Creature” ha risuonato come un abbraccio collettivo, accompagnato da una grande partecipazione del pubblico”, ha sottolineato la consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini che ha portato i saluti istituzionali del sindaco Emanuela De Nicolis assieme ai consiglieri Nicola Di Ninni e Claudio Mastronardi.