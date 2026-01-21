Premio in memoria di Eleonora Mugoni: "Gesto di futuro, speranza e comunitÃ "

Nella cornice della Pinacoteca di Palazzo dâ€™Avalos, in una sala colma di persone e di emozioni, Ã¨ stata ricordata sabato scorso la figura della professoressa Eleonora Mugoni.

"Una giovane donna - scrive in una nota Licia Fioravante, vice sindaco di Vasto -, una figlia, una sorella, una docente amata, che ci ha lasciati troppo presto a causa di un improvviso malore.

La famiglia Mugoni ha scelto di trasformare il dolore in amore, istituendo un premio in memoria di Eleonora, destinato agli alunni che lei ha seguito con passione e dedizione, premiando i piÃ¹ meritevoli. Un gesto che parla di futuro, di speranza, di continuitÃ .

Come comunitÃ - aggiunge Fioravante - abbiamo ricevuto anche un dono preziosissimo: la tesi di Eleonora, unâ€™articolata e affascinante dissertazione dedicata a Domenico Rossetti, presentata dal prof. Gianni Oliva, docente universitario che ha accompagnato Eleonora nel suo percorso di studi e nella stesura dellâ€™elaborato finale, testimoniando ancora una volta il valore umano e culturale del suo cammino. La commozione ci ha avvolto il cuore quando a prendere la parola sono state due studentesse.

Percepire la loro sofferenza per la perdita di una professoressa cosÃ¬ amata, ascoltare parole tanto profonde e sentite, ci fa ben sperare nel futuro, nella forza dei giovani, nella bellezza del vederli crescere. E ci induce ad impegnarci affinchÃ© la loro strada verso lâ€™etÃ adulta sia costellata di esempi virtuosi e di grande significato educativo, come i momenti vissuti ieri insieme.

Durante la cerimonia abbiamo riflettuto anche sullâ€™importanza e sulla straordinaria bellezza della scelta compiuta dalla famiglia Mugoni: donare gli organi della loro amata Eleonora, un atto di immensa generositÃ che salva vite e che rende eterno lâ€™amore.

Ãˆ stata una giornata intensa, un vero e proprio viaggio nelle emozioni, dove la partecipazione e lâ€™attenzione non sono mai venute meno. Per me Ã¨ stato un privilegio accompagnare Isabella e i suoi genitori nellâ€™organizzazione di questo momento cosÃ¬ significativo. Siamo usciti tutti da Palazzo dâ€™Avalos piÃ¹ ricchi, nel cuore e nellâ€™anima. Lâ€™insegnamento piÃ¹ grande che ci portiamo via Ã¨ quello di vivere la vita da protagonisti, di donare e donarsi agli altri con bontÃ e generositÃ disinteressata. PerchÃ© ciÃ² che si dona ritorna, sempre. La generositÃ di Eleonora e della sua famiglia ieri Ã¨ stata un esempio luminoso per la numerosissima comunitÃ presente".