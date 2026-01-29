Biblioteca Comunale di Monteodorisio, nuovi libri per la comunitÃ 

Ci siamo: tutti i libri sono stati ordinati grazie al contributo del Fondo editoria libraria e a un lavoro condiviso che ha coinvolto associazioni, scuole e lâ€™intero Consiglio comunale.
Un percorso partecipato che ci ha permesso di costruire un acquisto davvero rappresentativo dei bisogni e degli interessi della nostra comunitÃ .
La Biblioteca Comunale di Monteodorisio si arricchisce di nuovi volumi di:
â€¢ Saggistica
â€¢ Fotografia
â€¢ Fumettistica
â€¢ Classici
â€¢ Autori e tematiche abruzzesi
â€¢ Libri per bambini, ragazzi e adulti
â€¢ Fantascienza
â€¢ Testi specifici e inclusivi dedicati alle diverse disabilitÃ
Unâ€™offerta ampia e diversificata, pensata per garantire accesso alla lettura per tutti, senza lasciare indietro nessuno.
Ringraziamo sinceramente tutti coloro che hanno partecipato, contribuendo con idee, proposte e collaborazione: un esempio concreto di come il lavoro di squadra possa trasformarsi in un risultato utile e duraturo per il paese.
Continuiamo insieme a far crescere la Biblioteca Comunale di Monteodorisio come spazio di cultura, inclusione e condivisione