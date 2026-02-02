La storia di “Aisling” colpisce ancora

riceviamo e pubblichiamo

Aisling si aggiudica una menzione speciale dallo Scottish Library Story Institute of literature, per la storia che, sospesa tra realtà e immaginazione, narra le tradizioni alchemiche e storiche della scozia e dell’Irlanda. Luoghi che si accompagnano a emozioni vere e sincere su carta e nella stessa vita dell'autrice. Vengono citati anche i riferimenti alla dedica e ai ringraziamenti: parole sentite che sono tempesta e quiete, forza e fragilità.

Abbiamo chiesto a Nausica di scriverci un suo pensiero: “Sono giorni folli, sono su una montagna russa di emozioni, sono felice e allo stesso tempo malinconica, lontana ma non triste. Mi porto dentro persone, sguardi e parole, mani e sorrisi che mi hanno stretta a loro o tenuto in sospeso in un ricordo, in un forse… e sono grata immensamente di tutto. Non è facile starmi accanto, sono imprevedibile, spesso inafferrabile, ma se sai rimanere anche nel caos, magari condividendone a tuo modo, peso e follia, da me ricevi un bene unico esclusivo e senza riserve. Un bene che è tenerezza e acciaio, che pretende rispetto e che, sempre, dà ali per andare e radici per restare”.

Inoltre, abbiamo chiesto alla scrittrice di parlarci ancora di Martina e Alessandro e di alcune persone preziose per lei e per il suo Aisling che sta accumulando successi. Nausica ci ha detto: “Martina e Alessandro sono la motivazione e la luce che ogni giorno porto con me nel mio lavoro a scuola. Qualsiasi cosa succeda in classe il mio pensiero va a loro. Delle altre persone che dire ancora… Vorrei rivolgere un ringraziamento particolare e commosso ai miei genitori che sono esempio di amore e perseveranza quotidiana e ai miei nonni che non ci sono più. Specialmente a mio nonno Romolo, la mia anima gemella, forza silenziosa e fondamento di tutto il mio essere; la sua presenza mi accompagna in ogni cosa che faccio e la sua mancanza si fa sentire, ogni minuto, come un filo invisibile che, quando mi perdo, mi aiuta sempre a ritrovare la strada.

Un pensiero speciale a Francesca, per la sua amicizia sincera che è stata ed è un porto sicuro nei giorni di tempesta e nei momenti di gioia. Un grazie a Federica, con cui condivido ancora risate e disperazioni, nei corridoi di scuola che sono sempre momenti fondamentali di vita vera. Grazie a Barbara, Antea, Alessia e Valentina: incontrarle è stato un intreccio prezioso di percorsi e personalità, donne in gamba, capaci di ispirare e di lasciare il segno. Un pensiero affettuoso va a Francesco, per quelle chiacchiere davanti al caffè di cui, ancora oggi, in alcune mattine, sento davvero la mancanza, ma grazie a lui soprattutto per il lavoro che, con tanta professionalità, un pizzico di sana follia e una dolcezza rara, sta continuando a svolgere con un ragazzo speciale che noi sappiamo chi è. Un pensiero speciale va anche ad Andrea, di cui apprezzo ogni giorno la sensibilità profonda e quella sana follia che, esattamente come il timbro di un oboe, malinconico ma capace di tagliare l'aria con una nitidezza assoluta, è l’unico modo per proteggere un mondo di sogni bambini in un universo alla deriva.

Nel viaggio di Aisling, ogni incontro ha rappresentato un tassello fondamentale del mio percorso umano e creativo. Lungo la strada ho avuto la fortuna di incrociare anime che hanno saputo donarmi sostegno, fiducia e momenti indimenticabili. Sono convinta che la gratitudine sia il filo che tiene insieme le storie e le persone: senza di loro, nulla avrebbe avuto lo stesso sapore o la stessa profondità. Grazie!”

Grazie Nausica per le tue parole sempre sincere e profonde.

