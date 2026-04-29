Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza”, presentazione alla Camera dei Deputati

Si terrà giovedì 30 aprile alle ore 17:30, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, in via della Missione, 4 a Roma, la presentazione della quarta edizione del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza”.

Nato nel 2022 dalla volontà della Prof.ssa Teresa Maria Di Santo, Presidente dell’Associazione abruzzese Emily Abruzzo, patrocinato dal Comune di Vasto (Ch), da Unione Nazionale Vittime (UNaVi) e dal Movimento del Creazionismo per una Nuova Era e sostenuto da Aqualand del Vasto, il concorso letterario, per il quarto anno consecutivo, ha dimostrato la potenza del suo impatto su autori, editori, giovani scrittori e ragazzi che anche quest’anno, in molti e da tutta Italia, hanno risposto all’invito del Comitato Direttivo di unirsi in un unico inno corale contro qualsiasi forma di violenza, da combattere attraverso parole impresse su pagine di libri.

Introdurranno l’incontro i saluti istituzionali del Deputato Stefania Ascari che ha sostenuto l’iniziativa; del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura del Comune di Vasto, Francesco Menna e Nicola Della Gatta; del Dirigente Scolastico dell’IIS Palizzi-Mattei di Vasto Gaetano Fuiano.

A seguire interverranno Teresa Maria Di Santo, Presidente del Premio Letterario Emily e di Emily Abruzzo – associazione impegnata, ormai da un ventennio, in attività di sostegno a vittime di violenza, formazione, sensibilizzazione e informazione nelle scuole del territorio e non solo, per prevenire e contrastare forme di violenza, bullismo e cyberbullismo – nonché Coordinatrice UNaVi per l’Abruzzo e Referente Bullismo e cyberbullismo dell’IIS Palizzi-Mattei di Vasto; Paola Radaelli, Vicepresidente del Premio Letterario Emily e Presidente di UNaVi; Giulia Di Giampaolo, membro della Giuria Giovani del Premio Letterario Emily; Rebecca Scardapane, studentessa dell’IIS Palizzi-Mattei e protagonista del cortometraggio “Se tu fossi Elena” (regia di William Mussini).

Sarà possibile seguire la diretta dal link https://webtv.camera.it/conferenze_stampa