Partecipa a IlTrigno.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Percorso di scoperta e memoria: visita allo studio di Mario Pachioli a Firenze

Porte aperte al pubblico per la XVI Giornata Nazionale A.D.S.I. (Associazione Dimore Storiche Italiane) con possibilità di accedere a Palazzo dei Pittori

redazione
Cultura
Condividi su:
In occasione della XVI Giornata Nazionale A.D.S.I. (Associazione Dimore Storiche Italiane), Domenica 24 Maggio 2026, il Palazzo dei Pittori a Firenze aprirà eccezionalmente le sue porte al pubblico, offrendo la possibilità di visitare i suoi ambienti e i suoi studi d’artista.
 
Tra questi, sarà accessibile anche lo studio del Maestro e Scultore vastese Mario Pachioli, che verrà eccezionalmente condiviso con i visitatori attraverso la presenza della famiglia. La moglie Erica Tergetti e la figlia Grazia saranno presenti per accogliere il pubblico e accompagnarlo in questo percorso di scoperta e memoria.
 
Orari di apertura al pubblico: 10:00–13:00 / 15:30–18:00.
 
Alle ore 11:00 si terrà inoltre un momento di approfondimento culturale con l’incontro dal titolo Lungo il Mugnone negli anni Ottanta dell’Ottocento, con la partecipazione della Dott.ssa Francesca Petrucci e della Dott.ssa Lucia Tonini Steidl.
 
 
Condividi su:

Seguici su Facebook