Vasto, 2 Giugno 1946: i risultati del Referendum Monarchia-Repubblica

Per ricordare gli 80 anni della Repubblica anticipo un capitolo del mio libro di prossima uscita “Vasto. Dal lungo inverno del 43 alla Repubblica”

Il Referendum Monarchia-Repubblica e il voto per l’Assemblea Costituente.



Le elezioni per la formazione dell’Assemblea Costituente registrano ancora un nuovo successo della D.C., che si attesta all’incirca sulle stesse percentuali delle municipali con 5.847 voti, pari al 62,02% dei 10.340 votanti, mentre quelle del Referendum, celebrate nello stesso giorno, danno un risultato ancora più marcatamente conservatore con 5.604 voti assegnati alla Monarchia, pari al 56,83% dei votanti, e 4.257 voti assegnati invece alla Repubblica, pari al 43,17% dei votanti. In dettaglio i risultati ufficiali all’esito delle due consultazioni sono i seguenti.



ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE



Dc 5.847 (62,02%)



PCI 1.239 (13,14%)



PRI 954 (10,12%)



PSIUP 502 (5,32%)



Partito d’Azione 206 (2,18%)



Movimento nazionale ricostruzione 179 (1,90%)



Uomo Qualunque 171 (1,81%)



Movimento Unionista It. 78 (0,83%)



U.DEM. IND.LL 72 (076%)



Contadini d’Italia 71 (0,75%)



Partito Reduce IT. 61 (0,65%)



Unione Democratica Nazionale 48 (0,51%)



Totale 9.428



Non valide e bianche 912



tot. 10.340



REFERENDUM ISTITUZIONALE



Votanti. 10.340 (89,44%)



Schede Valide 9.861



Bianche e nulle 479



Monarchia 5.604 (56,83%)

Repubblica 4.257 (43,17%)