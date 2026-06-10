“Le carte dimenticate”, a Vasto una mostra documentaria dedicata agli archivi privati e parrocchiali

La Pro Loco Città del Vasto, nell’ambito del progetto Museo Diffuso – Fra Patrimonio e Identità Estate 2026 e del ciclo Percorsi di Storia Vastese, promuove la mostra documentaria “Le carte dimenticate. Custodi di un patrimonio storico da scoprire”, dedicata alla valorizzazione degli archivi privati e parrocchiali del territorio.



L’iniziativa si terrà oggi, mercoledì 10 giugno alle ore 18.30, presso il Chiostro della Curia Vescovile di Vasto, con ingresso libero.



La mostra rappresenta un’importante occasione per riscoprire documenti, testimonianze e materiali spesso poco conosciuti, ma fondamentali per ricostruire la storia delle comunità locali, delle famiglie e delle istituzioni religiose che hanno contribuito a plasmare l’identità del territorio vastese nel corso dei secoli.



La presentazione e la visita guidata saranno curate da Mercurio Saraceni, presidente della Pro Loco Città del Vasto, e da Paolo Calvano, direttore del Dipartimento di Storia, che accompagneranno i partecipanti in un percorso alla scoperta di preziose fonti archivistiche e del loro valore storico, culturale e identitario.



L’appuntamento si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della città promosso dalla Pro Loco Città del Vasto, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la comunità e la propria memoria storica.



La cittadinanza è invitata a partecipare.