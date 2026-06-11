'Giornate Europee dell'Archeologia', visite guidate al Museo di Palazzo d'Avalos alla scoperta dell'antica Histonium

Sabato 13 giugno alle ore 17.30 e domenica 14 giugno alle ore 10.30 due appuntamenti da non perdere al Museo Archeologico di Palazzo dâ€™Avalos per le Giornate Europee dellâ€™Archeologia.

Fondato nel 1849, il Museo Archeologico Ã¨ considerato il primo museo pubblico dâ€™Abruzzo. Il primo nucleo fu costituito con manufatti messi a disposizione dai cittadini e successivamente ampliato con i reperti che lâ€™allora direttore, lo storico Luigi Marchesani, andava rinvenendo nel territorio di Vasto. La raccolta storica del museo Ã¨ stata integrata nel corso degli anni con reperti provenienti dalle campagne di scavo condotte dalla Soprintendenza nel territorio. Lâ€™allestimento articolato in cinque sale segue un ordine cronologico e documenta la storia del territorio e dellâ€™antica cittÃ di Histonium. Nelle vetrine sono esposti reperti delle necropoli e degli insediamenti italici, della fase romana, fino allâ€™epoca alto medievale.

Â«Il Museo Archeologico di Palazzo dâ€™Avalos custodisce un patrimonio di straordinario valore che racconta la storia millenaria del territorio vastese e dellâ€™antica Histonium. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare a queste visite guidate per conoscere piÃ¹ da vicino un bene culturale che appartiene a tutti noiÂ», dichiara il sindaco Francesco Menna.

Â«Continuiamo a promuovere la conoscenza e la fruizione del nostro patrimonio storico e archeologico. Le Giornate Europee dellâ€™Archeologia costituiscono unâ€™opportunitÃ preziosa per avvicinare il pubblico alla storia, alla ricerca e alla tutela dei beni culturali. Ringraziamo gli operatori e il personale dei Musei Civici per il costante impegno nella valorizzazione delle nostre collezioniÂ», aggiunge lâ€™assessore alla Cultura, Nicola Della Gatta.

Per info e prenotazioni: Musei Civici di Palazzo dâ€™Avalos, piazza Lucio Valerio Pudente, Vasto

Tel 0873 367773 (in orario di apertura dei musei) cell 334 3407240