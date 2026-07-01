Debutta il Festival 'Letture sotto l'ombrellone' a San Salvo Marina

Prende il via sabato 5 luglio la prima edizione di "Letture sotto l'ombrellone", il festival letterario promosso dall'Associazione culturale L'AltracittÃ , in collaborazione con il Bistrot Letterario MoliÃ¨re.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di portare la cultura nei luoghi simbolo dell'estate, trasformando il lungomare di San Salvo in uno spazio di incontro, dialogo e condivisione attraverso i libri. Tre appuntamenti, tutti con inizio alle ore 21:00, offriranno al pubblico l'occasione di conoscere autori contemporanei e confrontarsi con loro in un'atmosfera informale, a pochi passi dal mare.

Ad aprire il festival, sabato 5 luglio presso DAMOT (al Lido Happy Days), sarÃ lâ€™autore abruzzese Vito Di Battista, autore del romanzo Dove cadono le comete, candidato al Premio Strega 2026. Un'opera intensa che racconta il ritorno ai luoghi delle proprie radici, intrecciando memoria, affetti e identitÃ in una storia capace di parlare a lettori di ogni etÃ .

Il secondo appuntamento Ã¨ in programma giovedÃ¬ 10 luglio al Lido Calimero, con Gianluca Caporaso, autore, poeta e tra le voci piÃ¹ originali della letteratura per ragazzi italiana, che presenterÃ Le Cime di Arturo. Un libro che invita a riscoprire il valore dell'immaginazione, della natura e dello sguardo curioso sul mondo, con una scrittura poetica e coinvolgente.

Il festival si concluderÃ mercoledÃ¬ 16 luglio, sempre al Lido Calimero, con il sansalvese Valerio Pagano e il suo primo avvincente romanzo giallo, Il Giardiniere.

"Letture sotto l'Ombrellone" spiegano gli organizzatori Fabio Travaglini e Silvia Daniele â€œvuole essere un invito a vivere la lettura come esperienza condivisa, portando i libri fuori dagli spazi tradizionali e avvicinandoli ai cittadini e ai turisti che scelgono San Salvo per le proprie vacanze. Con questo Festival, vogliamo portare la cultura nei luoghi dell'estate, trasformando il lungomare di San Salvo in uno spazio di incontro tra autori, lettori e cittadini. Crediamo che i libri possano diventare un'occasione di dialogo, di scoperta e di comunitÃ . Questa prima edizione nasce con l'ambizione di offrire un appuntamento culturale di qualitÃ , capace di crescere nel tempo e di arricchire l'offerta estiva della nostra cittÃ ."