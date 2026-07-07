A San Salvo una biblioteca sulla spiaggia

Un libro da donare, un libro da prendere, una storia da condividere. Ãˆ questo lo spirito della nuova iniziativa che prenderÃ il via domani, mercoledÃ¬ 8 luglio, alle ore 18.00, presso il Lido nÂ°14 Playa Hermosa di San Salvo, dove sarÃ inaugurata una cassetta dei libri destinata al libero scambio di volumi tra i bagnanti.

L'iniziativa nasce dall'invito dello stabilimento balneare, che ha voluto creare uno spazio dedicato alla lettura e alla condivisione culturale anche durante la stagione estiva, trovando piena adesione da parte dell'Associazione Socioculturale e di Sostegno Sociale CivicaMente ETS, da sempre impegnata nella promozione della cultura come strumento di crescita personale, inclusione sociale e benessere della comunitÃ .

La cassetta, donata da CivicaMente ETS al Lido Playa Hermosa, Ã¨ stata impreziosita dall'estro e dalla sensibilitÃ artistica di Gianni Madonna, che ne ha curato la decorazione trasformandola in un simbolo di bellezza, condivisione e partecipazione. Un gesto che vuole valorizzare l'attenzione e la dedizione che lo stabilimento balneare dimostra quotidianamente verso le persone, promuovendo iniziative capaci di unire turismo, cultura e solidarietÃ .

La biblioteca sulla spiaggia rappresenta un invito semplice ma significativo: fermarsi, scegliere un libro, lasciarsi ispirare dalla lettura davanti al mare oppure donare un volume affinchÃ© possa continuare il proprio viaggio nelle mani di un altro lettore.

L'inaugurazione segnerÃ inoltre l'avvio del progetto estivo "Storie da A-mare", un percorso dedicato alla lettura, all'ascolto e alla riflessione personale che accompagnerÃ cittadini e turisti nelle serate estive.

Gli appuntamenti si terranno alle ore 21.00 nelle seguenti date:

- 10 luglio

- 20 luglio

- 10 agosto

- 20 agosto

A dare forma all'iniziativa saranno il dirigente di CivicaMente ETS Simone Sputore, affiancato dalle socie Antonella Cinalli e Roberta Raspa, insieme all'operatrice di CivicaMente Roberta Ortolano. Quest'ultime si sono occupate con dedizione di curare ogni singolo particolare dell'iniziativa.

Le serate saranno arricchite dalla presenza di professionisti del mondo della psicologia appartenenti alla Sezione di Sostegno Sociale di CivicaMente ETS, che accompagneranno i partecipanti in momenti di ascolto, meditazione e confronto, offrendo strumenti per favorire il benessere emotivo, la consapevolezza di sÃ© e la riflessione personale attraverso il potere delle storie.

Â«Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta del Lido Playa Hermosa â€“ dichiara il direttivo di CivicaMente ETS â€“ perchÃ© crediamo profondamente che la cultura debba abitare ogni luogo della quotidianitÃ , anche una spiaggia. Promuovere la lettura significa creare occasioni di incontro, alimentare il dialogo, favorire l'ascolto reciproco e costruire comunitÃ piÃ¹ attente, sensibili e inclusive. Il mare diventa cosÃ¬ uno spazio non solo di svago, ma anche di crescita personale e collettiva.Â»

La partecipazione a tutte le iniziative Ã¨ gratuita e aperta a persone di ogni etÃ .

La cittadinanza Ã¨ invitata a partecipare, portando, se vorrÃ , con sÃ© un libro da condividere oppure semplicemente la voglia di lasciarsi trasportare da nuove storie, nella convinzione che ogni pagina letta possa diventare un ponte tra le persone e un'occasione di benessere, dialogo e crescita.

Si ringraziano gli sponsor