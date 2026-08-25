Dopo il Premio CittÃ  di San Salvo anche il John Fante Opera Prima per 'Latte' di Marina Zucchelli

Due prestigiosi premi nel giro di pochissimi giorni consacrano "Latte" nel panorama letterario contemporaneo. Il percorso d'affermazione dell'opera firmata da Marina Zucchelli e pubblicata da Rizzoli Ã¨ iniziato alla XIV edizione del Premio Letterario CittÃ di San Salvo, dove ha conquistato sia il primo posto della Giuria Tecnica sia quello della Giuria Popolare. A questo primo, pieno successo Ã¨ seguita, a strettissimo giro, la vittoria al Premio John Fante Opera Prima a Torricella Peligna.

Due riconoscimenti di peso: da un lato il Premio John Fante, affermato a livello nazionale e internazionale; dall'altro il Premio CittÃ di San Salvo, giunto alla sua quattordicesima edizione e da anni fucina di talenti esordienti poi destinati a imporsi nel panorama culturale italiano. L'affermazione in sequenza nei due storici appuntamenti del territorio teatino conferma come la provincia di Chieti sappia premiare il talento e promuovere l'amore per la lettura, strumenti fondamentali per restituire centralitÃ al ruolo degli autori nella societÃ postmoderna. D'altra parte, lo stesso John Fante fu un lucido lettore dei cambiamenti sociali e delle contraddizioni del suo tempo, anticipando le tensioni culturali del Novecento.

La presidente Maria Travaglini e tutto il Direttivo del Premio CittÃ di San Salvo sottolineano l'egregio lavoro svolto dalla Giuria Tecnica e dalla Giuria Popolare anche in questa edizione. L'attenta lettura e l'acume valutativo mostrati dai giudici continuano a intercettare opere prime che si affermano poi con forza in altri autorevoli concorsi e nel mercato editoriale di successo, a conferma della capacitÃ del Premio di individuare precocemente il grande talento narrativo.

Il Direttivo esprime le piÃ¹ vive congratulazioni a Marina Zucchelli per questo straordinario doppio traguardo, augurandole un prosieguo ricco di soddisfazioni e nuovi successi editoriali.