‘Insieme era il mondo' di Anna Danielon vince il Premio Letterario Emily "I mille volti della violenza"

Sabato scorso, i Giardini d’Avalos di Vasto si sono illuminati di talento, emozioni e grandi storie con la serata finale del Premio Letterario Emily ‘I mille volti della violenza’.

“Un’avvincente maratona magistralmente condotta da Gianni Quagliarella con la straordinaria partecipazione di Manila Nazzaro” ha commentato la presidente del Premio, Teresa Maria Di Santo, che ha ringraziato il supporto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto “e, particolarmente, l’assessore Nicola Della Gatta, per aver creduto in questo progetto culturale di cui ha seguito ogni fase, testimoniando che la comunità vuole scommettere sulla crescita valoriale di ogni suo componente”.

Dopo la presentazione dei sei libri finalisti attraverso le interviste agli autori sapientemente guidate da Paola Cerella si è passati alla premiazione di Begar Samia Maria, studentessa della classe 4^C Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni dell’Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” di Capua (Ce), vincitrice della Sezione ‘Racconti editi Giovani’ con la sua pubblicazione ‘Il lutto dell’amore’.

Ad aggiudicarsi il primo premio della Sezione opere edite è stata Anna Danielon e con il suo ‘Insieme era il mondo’, Eretica Edizioni.

Presenti alla cerimonia la Garante per l'infanzia e l’adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, l’assessore alle politiche sociali di Vasto Anna Bosco e i rappresentanti degli sponsor a partire dal main sponsor Aqualand del Vasto con Silvio Petroro.

Ad arricchire la serata le coreografie di Erika Morelli, la voce di Costanza Caruso e le letture di Serena Giove. Il coordinamento della cerimonia è stato affidato a Loredana Lammanda.

“Desidero esprimere gratitudine alla presidente Di Santo, a Marianna Forgione, a tutti i giurati e all’intera associazione Emily Abruzzo per questa iniziativa di promozione del contrasto ad ogni forma di violenza che ha scelto, con coraggio, l’ambito culturale, quello letterario in particolare, per esprimersi con visione ed efficacia reali” ha dichiarato a margine della cerimonia l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta. “La cultura è l’unica cura che esiste per l’odio strisciante, oggi amplificato dall’uso distorto della realtà digitale. Sono felice di un’alleanza sana con le istituzioni culturali e scolastiche del nostro territorio perché i primi beneficiari di questo sforzo sono i nostri giovani”.