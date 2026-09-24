Filatelia, presentato il francobollo dedicato alla Cgil nel 120° anniversario della fondazione

Poste Italiane comunica che viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “i Valori sociali” dedicato alla Cgil, relativo alla tariffa B, realizzato in una tiratura di duecentomilaventicinque esemplari e distribuito in fogli da quarantacinque francobolli.

Il progetto grafico è curato dalla società Assist Future S.r.l., ottimizzato dal Centro Filatelico dell'Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

La vignetta raffigura un particolare dell'opera fotografica di Italo Pacchioni, Congresso delle Organizzazioni di Resistenza - Ritratto di gruppo, scattata durante il congresso costitutivo della Cgil del 1906, nella quale i delegati testimoniano la nascita della più antica organizzazione sindacale italiana. Sulla destra compare il logo “120 anni di Cgil”, che celebra l'anniversario della fondazione, accompagnato dal claim: “SOLIDARIETÀ, LAVORO, DEMOCRAZIA”. Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l'indicazione tariffaria “B”.

L'opera fotografica di Italo Pacchioni, Congresso delle Organizzazioni di Resistenza. Ritratto di gruppo. Milano, Camera del Lavoro; 29-30 settembre 1906 - 1° ottobre 1906, è riprodotta per gentile concessione della Fototeca della Biblioteca Gino Baratta del Comune di Mantova (Fondo Gianni Bosio).

È stata realizzata una cartella filatelica contenente il francobollo singolo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati (cartoline, tessere e bollettini illustrativi) saranno disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” del territorio e sul sito filatelia.poste.it .



