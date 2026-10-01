Lâ€™ incontro a Vasto del 3 ottobre alle ore 17 dal titolo La memoria storica dei dâ€™Avalos tra Procida e Vasto Ã¨ promosso dalla SocietÃ Vastese di Storia Patria Luigi Marchesani, dai Rotary Club di Vasto e Isola di Procida e dallâ€™Abbazia di San Michele Arcangelo in Procida.

Lâ€™iniziativa si avvale del patrocinio dei Comuni di Vasto e Procida e dellâ€™Assessorato alla Cultura di Vasto-

A Palazzo dâ€™Avalos di Vasto, nella Sala della Pinacoteca, il convegno cercherÃ di illustrare la portata storica e il peso politicodella casata dâ€™Avalos di origine castigliana, che dalla metÃ del XV secolo Ã¨ stata presente in Italia, in specie nel Regno di Napoli e nel ducato di Milano, incidendo non pocoinquestioni di varia natura della nostra penisola.

In particolare lâ€™incontro prevede un approfondimento del forte legame fra i dâ€™Avalos e i territori di riferimento, Procida e Vasto, attraverso le relazioni del prof. ordinario di Storia dellâ€™architettura presso lâ€™universitÃ Federico II di Napoli Salvatore Di Liello, del dott. Gianfranco Rastelli, Generale diRiserva, della prof.ssa Raffaella Salvemini, dirigente di Ricerca dellâ€™Istituto di Storia dellâ€™Europa Mediterranea, del prof. Paolo Calvano, storico. Modera la prof.ssa Gabriella Izzi Benedetti, presidente della SocietÃ Vastese di Storia Patria.

Le relazioni saranno incrementate da proiezioni video dei giornalisti e fotoreporter fiorentini Maria Grazia Dainelli e Carlo Midollini, da quelle del presidente del Rotary club Isola di Procida dott. Maurizio Silva e da una scelta personale di foto dei relatori vastesi. Il giovane M.o Carlo Roselli eseguirÃ brani musicali. Al convegno saranno presenti soci e simpatizzanti del Rotary club Isola di Procida. Al termine la cerimonia di gemellaggio fra i Rotary Club di Vasto e Procida concluderÃ lâ€™incontro.