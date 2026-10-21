CreatiVita, otto anni di passione: si alza il sipario sulla nuova stagione

Ci sono progetti che nascono da unâ€™intuizione e altri che, grazie alla determinazione di chi li immagina, diventano nel tempo un patrimonio per lâ€™intera comunitÃ . Creativita appartiene a questa seconda categoria. Unâ€™esperienza culturale che, anno dopo anno, ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo nella vita di San Salvo e del territorio, dimostrando che il teatro puÃ² essere molto piÃ¹ di un semplice spettacolo: puÃ² diventare occasione di incontro, strumento educativo, luogo di crescita e di partecipazione.

Con la stagione teatrale 2026/2027, Creativita raggiunge un traguardo importante: otto anni di attivitÃ e otto cartelloni costruiti con passione, sacrificio e una visione culturale precisa.

Dietro questo percorso ci sono soprattutto due nomi, Luigi Cilli e Stefania Pascali, autentici fautori di un progetto che ha scelto di investire nella cultura, nelle nuove generazioni e nella capacitÃ del teatro di creare relazioni.

Il loro merito non Ã¨ soltanto quello di aver organizzato spettacoli e portato a San Salvo compagnie teatrali provenienti da tutta Italia. Ãˆ soprattutto quello di aver creduto, con ostinazione e continuitÃ , nella possibilitÃ di costruire unâ€™offerta culturale stabile, capace di parlare a pubblici diversi e di avvicinare al palcoscenico anche chi, diversamente, avrebbe avuto poche occasioni per scoprirne il fascino.

In un tempo in cui le iniziative culturali devono spesso confrontarsi con difficoltÃ economiche e organizzative, la continuitÃ di Creativita assume un significato ancora piÃ¹ importante. Otto anni non rappresentano soltanto un anniversario, ma testimoniano la serietÃ di un impegno e la volontÃ di trasformare unâ€™idea in una realtÃ riconoscibile.

Il nuovo cartellone propone dieci spettacoli, suddivisi in due stagioni: cinque appuntamenti dedicati agli adulti e cinque pensati per bambini e ragazzi.

La stagione adulti prenderÃ il via il 28 e 29 novembre 2026 con EuhÃ²Ã¨! di Daniele Parisi, per proseguire il 12 e 13 dicembre con La linea sottile di Lucas. Il 30 e 31 gennaio 2027 sarÃ la volta de Il sogno di Re Fernando, mentre il 6 e 7 febbraio andrÃ in scena Quasi come pop-corn. A chiudere il cartellone, il 13 e 14 marzo, sarÃ Il pedagogo dellâ€™infame.

Particolarmente significativa anche la proposta rivolta ai piÃ¹ giovani, che conferma la vocazione educativa del progetto. Si comincerÃ il 14 e 15 novembre 2026 con Tutti a Oz!, per continuare il 19 e 20 dicembre con Robin e il bullo di Nottingham. Il 17 gennaio 2027 arriverÃ Cenerentola, seguito il 14 febbraio da Arione ferma la guerra. Ultimo appuntamento, il 7 marzo, con Hansel & Gretel.

Un programma variegato, capace di alternare linguaggi, storie e sensibilitÃ differenti, nel quale il teatro diventa occasione per riflettere, sorridere, emozionarsi e interrogarsi sul mondo.

Ma lâ€™ottava stagione porta con sÃ© anche una novitÃ di particolare valore sociale.

Grazie al sostegno di Global Thinking Foundation, Creativita Ã¨ riuscita a calmierare il prezzo dei biglietti, compiendo un passo concreto verso una maggiore accessibilitÃ dellâ€™offerta culturale.

Una scelta tuttâ€™altro che secondaria. PerchÃ© parlare di cultura come diritto significa anche impegnarsi affinchÃ© le condizioni economiche non diventino un ostacolo alla partecipazione, soprattutto per le famiglie e per i piÃ¹ giovani.

Il contributo della Fondazione rappresenta dunque qualcosa di piÃ¹ di un sostegno economico: Ã¨ il riconoscimento del valore sociale ed educativo di un progetto che, attraverso il teatro, investe sulle persone e sul futuro della comunitÃ .

Ed Ã¨ proprio in questa dimensione che il lavoro di Luigi Cilli e Stefania Pascali trova il suo significato piÃ¹ profondo. Non limitarsi a proporre cultura, ma costruire le condizioni perchÃ© la cultura possa essere vissuta, condivisa e tramandata.

Portare un bambino a teatro significa offrirgli la possibilitÃ di incontrare mondi nuovi, sviluppare immaginazione, sensibilitÃ e spirito critico. Significa educarlo allâ€™ascolto, alla bellezza, al confronto con gli altri. E significa, soprattutto, seminare qualcosa che potrÃ accompagnarlo per tutta la vita.

Il teatro, del resto, Ã¨ una delle forme piÃ¹ antiche e straordinarie attraverso cui una comunitÃ racconta sÃ© stessa. E mantenerlo vivo, renderlo accessibile, farlo diventare un appuntamento atteso Ã¨ un lavoro silenzioso, complesso, che richiede competenza, dedizione e una buona dose di coraggio.

Creativita ha dimostrato che tutto questo Ã¨ possibile anche in una realtÃ territoriale come San Salvo, quando alle idee si accompagnano la capacitÃ di realizzarle e la determinazione di portarle avanti.

Gli spettacoli si terranno presso il Circolo Creativita, in via delle Rose 10 a San Salvo. Gli appuntamenti del sabato inizieranno alle ore 21.00, quelli della domenica alle 17.30. La prevendita dei biglietti sarÃ disponibile online sul circuito Diyticket e presso il Circolo Creativita, dal lunedÃ¬ al giovedÃ¬ dalle 17.00 alle 20.00. Lâ€™accesso Ã¨ riservato ai soci in possesso della tessera associativa.

Otto anni dopo il primo sipario, Luigi Cilli e Stefania Pascali continuano a dimostrare che la cultura non si costruisce soltanto con le grandi istituzioni o con le grandi risorse, ma anche attraverso la volontÃ di persone capaci di credere nel proprio territorio e di lavorare ogni giorno per renderlo migliore.







