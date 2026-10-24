"La Frana del 1956 e la Chiesa di San Pietro", prorogata la mostra fotografica

La Pro Loco Città del Vasto comunica che è stata prorogata fino a domenica 8 novembre la mostra "La Frana del 1956 e la Chiesa di San Pietro", allestita al Chiostro della Curia Vescovile.

“Tantissime le persone e le scuole che hanno visitato la mostra - commenta il presidente del sodalizio, Mercurio Saraceni -. Continue sono le richieste, soprattutto degli istituti scolastici, per poterla visitare. Una presenza continua di pubblico attirata dalla curiosità di poter vedere questo grande patrimonio artistico, storico e fotografico realizzato dai fratelli Di Marco per la Frana del 1956 e la Chiesa di San Pietro. Un evento che cambiò il volto del più caratteristico quartiere storico di Vasto e che segnò la vita di tante famiglie vastesi”.

La mostra, a cura dello stesso Mercurio Saraceni, di Paolo Calvano, Maurizio Di Marco e Beniamino Fiore, può essere visitata tutti i giorni, dalle ore 17 alle 20.