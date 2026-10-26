“Artemisia”, a San Salvo la poesia di Marianna Della Penna celebra la forza delle donne

Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, una buona partecipazione di pubblico ha accolto la presentazione di Artemisia, la raccolta poetica di Marianna Della Penna, ospitata nella Sala Balduzzi della Casa della Cultura di San Salvo.



L’iniziativa, patrocinata dal Comune di San Salvo attraverso il progetto “Crocevie”, promosso dalla delegata alla Cultura Maria Travaglini, ha offerto una serata intensa e suggestiva, dedicata alla bellezza e alla forza delle donne attraverso la poesia.



Il simposio ha intrecciato diverse forme artistiche grazie all’interpretazione dell’attrice Stefania Pascali, alle musiche della pianista concertista Norma Taraborrelli e all’analisi critica della professoressa Francesca Atturio. A completare il percorso, i dipinti di Lorella Ragnatelli artista molisana, tra cui l’opera Artemisia, scelta per la copertina del volume.

Per Marianna Della Penna, docente presso l'Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di San Salvo, la serata ha rappresentato un’ulteriore tappa di un percorso letterario ricco di riconoscimenti.

Tra i più recenti, il secondo posto al "Festival delle Arti "di Ruvo del Monte, il 26 agosto, e il terzo premio in Menzione d’onore ottenuto il 10 ottobre in provincia di Como, nel Concorso Letterario “Storie di umanità, coraggio e valore nella Prima e Seconda Guerra Mondiale" promosso dalla Federazione Provinciale Nastro Azzurro. A novembre, la scrittrice sarà inoltre tra i finalisti del concorso letterario "Frammenti di vita" a Padova.

Con Artemisia, la poesia si conferma così uno strumento capace di celebrare la sensibilità, il coraggio e la resilienza femminile, in un incontro tra arte, emozioni e cultura.