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Indimenticabile "Notte di giugno" al 'Pantini-Pudente' di Vasto nel segno di Antonio Russo

redazione
Cultura
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Dal primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo alla settima Beatitudine sugli operatori di Pace: "Notte di giugno. Per Antonio Russo e questa nostra Repubblica" Ã¨ stato davvero un atto unico di Vita, Creazione, Liberazione e Nascita.

Le parole di vera Testimonianza, le immagini fotografiche di Luce, i vissuti e i volti di questa nostra Repubblica si sono intrecciati in una intensa scenofonia che ha riempito di suoni, voci ed emozioni purissime l'Auditorium del Polo liceale â€˜Pantini-Pudenteâ€™ di Vasto.

Indimenticabile per tutti i presenti, indescrivibile a quanti avrebbero voluto esserci. 

Gianni Rodini

 

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