La Biblioteca “Felicia Bartolotta e Peppino Impastato” di San Salvo nella rete "i Rifugi"

La Biblioteca “Felicia Bartolotta e Peppino Impastato” di San Salvo è entrata a far parte della rete delle Biblioteche “Rifugi”.

I «Rifugi» - si legge in una nota - sono una rete di librerie e biblioteche formate sui temi della discriminazione e violenza di genere che diventano punti di riferimento sicuri e riconoscibili (grazie a un adesivo rosso in vetrina) e capaci di offrire supporto, orientamento e informazioni utili sui servizi della Rete Antiviolenza territoriale, facendo da ponte diretto con il Centro Antiviolenza più vicino. Dafne ETS.

Grazie a Settenove - casa editrice interamente dedicata alla promozione dell'equità di genere - abbiamo seguito un percorso specifico per diventare uno dei «Rifugi» in grado di offrire informazioni utili e un primo supporto in caso di necessità, in collegamento con la rete territoriale.

Le Biblioteche e le librerie, attraverso i libri e la cultura, possono essere luoghi di sensibizzazione sul tema della violenza di genere e sul suo contrasto attivo, luoghi dove trovare materiale informativo e risorse librarie, già presídi di senso di comunità e di cura per loro natura.

Il progetto «i Rifugi» è nato nel 2023 da un’idea di Settenove edizioni con la collaborazione di Percorso Donna APS in occasione dei dieci anni della casa editrice, con l’obiettivo di creare presidi territoriali antiviolenza diffusi e contribuire a creare o rafforzare una rete territoriale informale di realtà sensibili al tema. Sostenuto dal 2025 dalla Fondazione Giulia Cecchettin, con il patrocinio gratuito dell'Associazione Italiana Biblioteche - AIB (Parlamento europeo in precedenti edizioni) e il contributo di Codici Ricerche e Intervento.

Coinvolge centinaia di realtà in tutta Italia (ad oggi 459 adesioni), inclusi importanti sistemi bibliotecari come Biblioteche di Roma e le biblioteche dell'Università Roma Tre e sono riconoscibili dall'adesivo rosso esposto in vetrina.

sito ufficiale di Settenove https://www.settenove.it/i-rifugi Per la mappa completa per trovare il Rifugio più vicino a voi e per maggiori informazioni sul progetto e dettagli per le adesioni visitate il

L’immagine della locandina è stata donata dall’illustratrice Cristina Portolano.