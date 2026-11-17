Dopo dieci anni di attività, la Libreria Molière si trasferisce in una nuova sede e raddoppia: accanto alla storica libreria nasce Le Triadi – Galleria d’Arte, nuovo spazio culturale nel cuore del Quadrilatero, in centro storico a San Salvo.

L’inaugurazione è in programma sabato 21 novembre alle ore 17.00 a San Salvo, in Piazza San Vitale 21-25.

Ad aprire il nuovo spazio sarà il vernissage della mostra antologica “Donna profumo di Dio” di Miriam Duque de Paiva.

«Non è solo un trasferimento, è una nuova partenza- affermano i promotori-: un luogo dove libri e arte si incontrano, aperto alla città, alle scuole, agli artisti e a chiunque ami il bello e la lettura.

L’apertura di Le Triadi e della nuova Molière vuole essere un investimento culturale sul territorio: un presidio di bellezza e di comunità, dove la libreria di quartiere, con la sua storia decennale, si apre a una nuova dimensione espositiva e di incontro.»

Ingresso libero. Tutta la cittadinanza è invitata.

Le Triadi del Quadrilatero – Galleria d’arte

Molière del Quadrilatero – Libreria