L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara partecipa al lutto nel mondo della cultura, del giornalismo e delle istituzioni per la scomparsa di Corrado Augias, spentosi oggi all’età di 91 anni.

Un legame profondo e recente univa l’intellettuale romano alla “d’Annunzio”, che poco più di due anni fa lo aveva accolto ufficialmente nella propria comunità scientifica e didattica conferendogli il titolo di Membro Onorario del Corpo Accademico.

La cerimonia di conferimento si era svolta mercoledì 16 ottobre 2024, al termine dell’incontro pubblico e della cerimonia di premiazione della XLVI edizione del Premio Internazionale di Narrativa “Città di Penne”, che aveva visto Augias vincitore con il volume “La vita s’impara”.

“Con profonda commozione - dichiara il Magnifico Rettore della “d’Annunzio”, Professor Liborio Stuppia - esprimo il più sentito cordoglio per la scomparsa di Corrado Augias, figura centrale del giornalismo, della letteratura e della divulgazione culturale italiana, che il nostro Ateneo ha avuto l’onore di annoverare tra i Membri Onorari del proprio Corpo accademico.

La “d’Annunzio” - prosegue il Rettore Stuppia - conserva vivo e riconoscente il ricordo di quella giornata del 16 ottobre 2024 e del confronto appassionato che Corrado Augias seppe intrecciare con i nostri docenti e soprattutto con le nostre studentesse e i nostri studenti.

Fu una straordinaria lezione di metodo critico, di curiosità intellettuale e di responsabilità verso il sapere”.