Prende avvio, presso la Biblioteca Comunale “Panfilo Di Silvio” di Cupello, il progetto di Biblioteca Vivente “Tante storie in biblioteca”, con una serie di incontri già in programma in queste settimane.



L’iniziativa nasce dalla volontà di fare della biblioteca non soltanto un luogo dedicato alla lettura e alla consultazione dei libri, ma uno spazio di incontro e partecipazione, in cui le storie e le esperienze delle persone possano diventare occasione di conoscenza e arricchimento collettivo.

Il principio della Biblioteca Vivente è semplice: al posto dei libri da prendere in prestito ci sono storie da ascoltare direttamente dalla voce di chi le racconta. I partecipanti potranno scegliere una narrazione e concordare con i referenti della biblioteca le modalità di un incontro dedicato.



Il progetto si articola in quattro sezioni tematiche: I grandi personaggi del passato, dedicata a figure che hanno lasciato un segno nella storia e nella cultura; I grandi eventi della storia, per ripercorrere avvenimenti che hanno segnato intere comunità; La memoria, che raccoglierà le testimonianze di “Libera” legate alla lotta contro le mafie; Le radici, dedicata alle tradizioni, agli usi e ai costumi del territorio. Quest’ultima sezione darà particolare spazio alla raccolta di testimonianze orali, coinvolgendo soprattutto le persone più anziane nella trasmissione di ricordi, saperi ed esperienze alle nuove generazioni.



La regia del progetto è affidata a Giuliana Antenucci, affiancata da diverse narratrici che cureranno le singole sezioni.

L’iniziativa si svolge con il supporto e la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Cupello, dell’Assessorato alla Cultura e del Comitato Biblioteca Comunale di Cupello.