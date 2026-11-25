Il poeta e scrittore Bruno Montefalcone, originario di Lanciano, ha vinto il prestigioso Premio Internazionale di Letteratura “Il Sigillo di Dante” 2026, giunto alla XII Edizione, con il Libro poetico pluripremiato “Gli invisibili” (Isolario Edizioni), conquistando il 1° posto assoluto nell’ambito del suddetto Premio indetto dal Comitato di La Spezia della celebre Società Dante Alighieri, importante e storica istituzione presente in ben 74 Stati e fondata da Giosué Carducci nel 1889, con il compito principale di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo.

Anche quest’anno il Premio ha visto la partecipazione di numerosi autori provenienti da tutta Italia e dall’estero.

L’autore abruzzese ha ricevuto, in uno dei più prestigiosi riconoscimenti d'élite letteraria, il diploma di Ambasciatore Letterario per la Dante Alighieri e il Trofeo “Dante Alighieri”, il “Sigillo di Dante”. L’ambito premio raffigura la statua del Sommo Poeta situata a Malta e realizzata in bronzo dallo scultore Vincent Apap.

La premiazione si è svolta sabato mattina 21 novembre 2026 presso la Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” a La Spezia.

Il Premio si è avvalso di una giuria d’eccellenza, presieduta da Egidio Banti e formata da Egidio di Spigna, Chiara Serreli, Clara Candida Masetti, Ignazio Gaudiosi, Piergiorgio Cavallini, Annalisa Coviello, Luciana Ferrari, Cesare Giorio.

L’evento, patrocinato dal Comune della Spezia, è stato aperto con i saluti istituzionali del presidente del Comitato spezzino della Società Dante Alighieri, Carlo Raggi. A seguire si è tenuta una lectio magistralis del prof. Antonio Zollino, docente di Letteratura italiana contemporanea presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal titolo: “Dante nei pastori di Gabriele D’Annunzio”.

La cerimonia di premiazione è stata condotta da Chiara Serreli, con la lettura dei testi poetici a cura di Federica Crespi.

Questi gli stralci della motivazione espressa dalla Giuria e letti dalla giurata Clara Candida Masetti: «Bruno Montefalcone con eccedenza di pathos lirico, di amore appassionato, posa lo sguardo indagatore sulla umanità desertica che non appare, perché si percepisce come una realtà che non ha una valenza, essendo considerata da sé medesima e dal prossimo come presenza “ai margini della vita” […] . Occorre ingente, sensibilissima volontà di cambiare il nefasto. Vediamo scorrere, davanti a occhi quasi increduli per il dolore, in scene di così innumerevoli sfaccettature i senza letto, nulla tenenti, ammalati, disabili, emarginati psichici ecc ecc. Argomento dal dettato lirico talmente intenso, profondo, partecipe, che il discorso scorre fluido, le parole sono note musicali in scala minore […] . Si lascia questa cruda realtà, sentito lirismo, convinti che le parole di Bruno Montefalcone possano assurgere a impegnata parabola, per gli innumerevoli, eloquenti esempi che propone».

L’autore frentano, piuttosto emozionato, ha ringraziato il Presidente e tutti i qualificati Giurati del Premio. «Mi sento molto onorato per questo illustre riconoscimento ricevuto. Questa mio libro invita a non ignorare gli ultimi della Terra e ad aprirci alla solidarietà con comprensione e tolleranza. Ho cercato, con questa mia opera poetica, di dare voce a coloro che non hanno voce e spero di esserci riuscito – commenta Bruno Montefalcone –. Dedico questo premio alla mia famiglia e alla mia amata città».