Si è conclusa la prima delle Giornate FAI per le Scuole.

A Vasto la locale Delegazione del Fondo per l'Ambiente Italiano propone 3 luoghi da visitare per gli studenti e i loro insegnanti: il Teatro Rossetti, i Musei Civici e il Museo del Costume di Palazzo d'Avalos e lo stesso Palazzo d'Avalos con la sua Pinacoteca.

Un ringraziamento viene espresso dal FAI di Vasto a tutti coloro che hanno partecipato e agli Apprendisti Ciceroni dell'Istituto di Istruzione Superiore “Palizzi - Mattei”,

del Polo Liceale "Pantini-Pudente" e del Polo Liceale "Mattioli".

Altre due giornate sono in programma giovedì 26 e venerdì 27 novembre.

L'iniziativa a livello nazionale - Nel corso delle “Giornate FAI per le scuole”, arrivate alla 15a edizione, studenti di ogni ordine e grado potranno visitare luoghi eccezionalmente aperti nelle loro città e territori grazie ai volontari della Fondazione, accompagnati da guide speciali: gli Apprendisti Ciceroni, anch’essi studenti, partecipanti con la loro classe ad un progetto educativo che, ideato dal FAI ormai 30 anni fa, coinvolge migliaia di ragazzi ogni anno, non solo formandoli, ma facendone i protagonisti della valorizzazione del patrimonio culturale del loro territorio.

Nate su modello delle più famose Giornate FAI di Primavera e di Autunno, le “Giornate FAI per le scuole” sono esclusivamente riservate al mondo scolastico.