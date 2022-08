Cresce la proposta allâ€™UniversitÃ  dâ€™Annunzio con tre nuovi corsi di laurea

Da settembre 2022 all’Università d’Annunzio ci saranno tre nuovi corsi di laurea facendo crescere l’offerta formativa a 68 corsi.

I tre nuovi corsi di laurea magistrale sono: Ingegneria biomedica, Computational Cognitive Science e Psichology of well-being and performance, gli ultimi due erogati in lingua inglese.

I corsi proposti per l’anno accademico 2022/2023 sono in tutto 68: 35 triennali, 28 magistrali e 5 a ciclo unico.

Il termine ultimo per immatricolazioni e iscrizioni è fissato al 31 gennaio 2023.

Tutte le novità che riguardano il sostegno al diritto allo studio sono riportate nel comunicato stampa: https://www.unich.it/.../iscrizioni-aperte-alla-dannunzio...

Offerta Formativa 22/23: https://www.unich.it/offerta2223it

Manifesto degli Studi e Regolamento Tasse e Contributi: https://www.unich.it/.../manifesto-degli-studi-e...