Festival della Scienza Ad/ventura 2025: Un Viaggio nell'Evoluzione della Conoscenza

Dal 13 al 18 gennaio 2025, Vasto ospita la 26esima edizione della Settimana della Scienza, un evento che rappresenta un punto di riferimento per la divulgazione scientifica, l'educazione e l'approfondimento delle tematiche più rilevanti per il nostro tempo. Il Festival della Scienza Ad/ventura è molto più di una semplice rassegna di conferenze: è un'opportunità unica per riflettere insieme sulla scienza, promuovere la curiosità e stimolare la creatività in tutte le sue forme.

Evoluzione come Tema Centrale

Quest'anno, il filo conduttore dell'evento è "Evoluzione", un tema che si estende dalla biologia alla tecnologia, dalla scienza pura all'innovazione. Ad/ventura diventa così un luogo ideale per esplorare non solo i cambiamenti della nostra comprensione del mondo naturale, ma anche quelli che segnano l'evoluzione della ricerca scientifica e delle metodologie didattiche. Un viaggio che si rinnova ogni anno, coinvolgendo studenti, docenti e il pubblico in un'esperienza educativa interattiva e coinvolgente.

I Progetti degli Studenti: Un'Iniziativa che Coinvolge la Scuola

Tra gli eventi principali, si segnala la presentazione dei progetti realizzati dagli studenti del Liceo Mattioli, che si terrà ogni giorno dalle 08:20 alle 13:00. Questo spazio è dedicato all’esposizione delle ricerche e delle attività svolte dai giovani ricercatori, che potranno così mettersi in gioco davanti a una platea di esperti e curiosi.

Ti Piace Vivere Facile? Un Laboratorio Didattico con Fondazione AIRC

Un altro appuntamento imperdibile è il laboratorio "Ti piace vivere facile?", a cura della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. Questo laboratorio didattico si svolgerà ogni giorno dalle 08:20 alle 16:45 presso la Sala Mattioli. Un’esperienza immersiva che guiderà i partecipanti alla scoperta dei temi legati alla prevenzione e alla ricerca contro il cancro. È prevista la prenotazione per i turni pomeridiani, per garantire una gestione ottimale del flusso di partecipanti.

SherRock Holmes: Un Gioco Scientifico per Tutti

Dal 13 al 18 gennaio, presso l'Atrio della Sala Aldo Moro, si terrà "SherRock Holmes", una sfida scientifica a cura dell'Associazione Come Scienza e Electropolis Srls. Questo evento propone ai partecipanti una serie di indizi e puzzle scientifici da risolvere in gruppo, stimolando il pensiero critico e la collaborazione. Ogni giorno sono previste diverse sessioni, e anche in questo caso è necessario prenotarsi per i turni pomeridiani.

Un Festival per Tutti

Il Festival della Scienza Ad/ventura è rivolto a tutta la comunità scolastica e agli alunni del Polo Liceale Mattioli, ma è anche un’opportunità di apertura verso il territorio, coinvolgendo gli studenti delle scuole di Vasto e dei comuni limitrofi. Gli eventi sono concepiti per stimolare la curiosità, incoraggiare il pensiero scientifico e promuovere l’interazione tra le diverse generazioni, favorendo un confronto continuo tra il mondo della ricerca e la vita quotidiana.

Come Partecipare

Tutti gli eventi sono gratuiti, ma per alcune attività è richiesta la prenotazione, come per i turni pomeridiani dei laboratori e delle attività interattive. Inoltre, il programma completo e i dettagli sui progetti degli studenti sono disponibili sul sito del Festival, dove è possibile scaricare anche il poster dell’evento e l’opuscolo informativo.

Il Festival della Scienza Ad/ventura rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire, imparare e riflettere insieme sul futuro della scienza e della tecnologia, e quest’anno, grazie al tema "Evoluzione", offre uno spunto fondamentale per comprendere meglio il nostro rapporto con il mondo che ci circonda. Non perdere l’opportunità di partecipare a questo straordinario viaggio nel cuore della conoscenza scientifica!