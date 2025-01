Redazione in Festa a Campobasso: Un'Unione che Cresce verso il Futuro della Televisione

Oggi è stata una giornata particolarmente speciale per la redazione di TRSP. Un evento che ha unito l'impegno professionale e la gioia della convivialità, in un'atmosfera che ha reso il lavoro di squadra ancora più forte e coeso. Dopo una lunga giornata di dedizione e sforzi quotidiani, tutti i membri della redazione – giornalisti, operatori e personale amministrativo, provenienti dall'Abruzzo e dal Molise – si sono ritrovati per un pranzo aziendale che si è rivelato tanto gustoso quanto significativo.

L'incontro è stato arricchito dalla presenza di Federico Mandato, il nostro stimato editore, che ha voluto essere al fianco del suo team per sottolineare l'importanza di ciascun membro della squadra. Il pranzo è stato infatti l'occasione per celebrare non solo il lavoro svolto, ma anche i valori di unità e crescita che rendono questo team una vera e propria famiglia.

“Ogni giorno siamo un passo più vicini a nuovi traguardi, e tutto ciò è merito di ognuno di voi”, ha dichiarato Mandato, mettendo in evidenza la continua evoluzione della redazione e l'importanza di una squadra che cresce insieme. Un messaggio di incoraggiamento che ha rafforzato l'impegno di tutti i presenti.

Questo momento di aggregazione non è solo un segno di gratitudine per il lavoro svolto, ma anche un simbolo di un futuro brillante che attende la nostra televisione. Grazie alla passione e alla professionalità di tutti, siamo pronti a superare nuove sfide e a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi.

Un pranzo che, più che un semplice incontro, è stato una conferma: quando il lavoro è condiviso con passione, i risultati arrivano e il futuro è pieno di opportunità.

ED